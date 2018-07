Biby Gaytán y Eduardo Capetillo presumen a su familia en Instagram

La encantadora actriz Bibi Gaytán enloqueció a todos sus seguidores al compartir una tierna fotografía junto a su hermosa familia.

En la fotografía se aprecia la belleza que la familia Capetillo Gaytán ha heredado de sus papas famosos.

Recordamos que la bella pareja conformada por Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha sido uno de los matrimonios más estables en el medio de la farándula, pues juntos han formado una hermosa familia, aunque en la foto no se encuentran los hijos más pequeños de Biby, Manuel y Daniel.

De inmediato la fotografía que compartió la actriz emociono a todos sus seguidores, pues se ve que son una familia muy unida.

Los tres hijos mayores de los famosos Ana Paula, Alejandra y Eduardo, han cautivado a todos los seguidores de Gaytán pues el parecido con sus papas es asombroso.

Algunos comentarios de sus seguidores fueron los siguientes: Hermosa foto y hermosa familia, Dios los siga bendiciendo siempre!!. Bella familia, guapísimo todos. Bella familia ojalá y Biby Gaytán vuelva a las telenovelas ya sus hijos están grandes sí. El continúa trabajando telenovelas ella tiene derecho aunque no le falta nada dios los bendiga.

Y es que algunos fans de la actriz quieren verla participar en alguna telenovela, sin embargo la estrella no ha hecho alguna declaración de volver al medio y participar en alguna telenovela.

A pesar que ambos famosos se han alejado del medio de la farándula, siempre tratan de no alejarse de sus fans, pues la guapa Biby Gaytán le gusta compartir momentos con su familia.

Mi cara cuando Manuel me sorprendió con un beso!!! ����❤️ Una publicación compartida por Biby Gaytán (@bibygaytan) el 23 de May de 2018 a las 10:54 PDT

Recientemente Gaytán compartió en su cuenta social de Instagram una emotiva fotografía junto a su esposo Eduardo Capetillo ambos lucen muy enamorados, no cabe duda que el tiempo no pasa con ellos, pues a pesar de llevar ya 25 años de casados no aparentar tener su respectivas edades, su esposa de 46 años y su esposo de 48 años.