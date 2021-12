¿Biby Gaytán se ponía celosa de Thalía cuando se besaba con Eduardo Capetillo?

Los actores recordaron una de sus telenovelas más exitosas/Foto: Univisión y Atresplayer

Thalía y Eduardo Capetillo se reencontraron de manera virtual después de 25 años que protagonizaron la exitosa telenovela de Televisa “Marimar”. En su charla, ambos actores y cantantes recordaron los mejores momentos que vivieron cuando grabaron el proyecto en 1994, pero además, aclararon un rumor que surgió de Biby Gaytán.

Algunos medios especularon que Gaytán se ponía muy celosa de que su ahora esposo, Capetillo y su co-protagonista de dicho melodrama se besaran en pantalla, por lo que supuestamente, mandaba a apagar los monitores del foro para no ver dichas escenas amorosas.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, se decía que Thalía y Eduardo Capetillo prácticamente se besaban a escondidas para la telenovela. Y ahora se sabe que este rumor es falso, y fue el propio actor quien ha decidido desmentirlo y comentó que sólo es “un mito”.

Eduardo Capetillo era quien en realidad se ponía celoso

Según las declaraciones de Eduardo, en realidad era él quien mandaba apagar los monitores del foro donde participaba su ahora esposa. Ya que al mismo tiempo que grababan “Marimar”, Biby Gaytán era la estrella de “Dos Mujeres un Camino”, donde tenía que hacer algunas escenas románticas con el actor Erik Estrada.

“Era al revés, tú mandabas a apagar el otro monitor, no querías ver a Poncho Aurelio (Estrada) dándole besos a tu Biby”, declaró entre risas Thalía.

No obstante, el ex Timbiriche dijo que simplemente hacía esto para tratar de evitar malos entendidos pues no quería incomodar a ninguna de las dos actrices: “No, como crees. Un excelente actor Erik Estrada y cuando lo veía, la llevábamos muy bien”, explicó.

“Lo que pasa es que yo siempre me he tensado en esas escenas. Es un tema de no saber cómo va a reaccionar la actriz, no quedar yo como un manchado. He tenido que trabajar con mujeres muy guapas y es decir ‘no vaya a pensar que me quiero propasar’, entonces yo trato de ser muy mesurado y a veces soy tan mesurado que me paso”, declaró Capetillo.

Thalía es testigo del gran amor que hay entre Eduardo y Biby

La estrella de “Marimar” detalló que conoce a la pareja y sabe el gran amor que se tienen, por eso cuestionó a Capetillo de dónde salió ese concepto de hombre celoso que muchas personas tienen de él.

El actor sentenció que son especulaciones sin fundamento y que simplemente se tomó la decisión de que Biby Gaytán, se dedicara a su familia. “Yo no he querido decir nada o contradecir porque si yo me subo al cuadrilátero con esas personas les doy una importancia que no tienen”, explicó.

“Si yo fuera ese celoso que dicen que soy, imagínate ahora que Biby hizo Chicago, los hechos son más poderosos”, además Eduardo reconoció el gran sacrificio que hizo Biby al pausar durante muchos años su carrera profesional para dedicarse a su familia. Por lo que Thalía también destacó la gran labor que ha hecho Gaytán.

