Biby Gaytán podría ser sustituida por su hija como actriz

Sin duda una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo es la que forman Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Ambos actores, junto con sus hijos, forman una gran familia que ha conquistado al público mexicano, principalmente porque son muy bien parecidos.

Recientemente se ha corrido el rumor de que su hija Ana Paula Capetillo, podría sustituir a Biby Gaytán como actriz, y no precisamente porque se le esté dando una oportunidad, sino porque, en realidad, tiene el talento y la capacidad para plantarse en un escenario, tal como lo hace su madre noche tras noche en la obra de Chicago: El musical.

Ana Paula Capetillo ha resaltado que le encanta ver a su mamá en Chicago, por lo cual le ha entrado un gusto por querer convertirse en actriz, o al menos eso ha dicho en varias entrevistas que le han realizado.

"Estudie una concentración en periodismo, me gusta mucho escribir pero también me gustan mucho las artes escénicas entonces no sé"