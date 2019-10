Biby Gaytán habló sobre su DIVORCIO con Eduardo Capetillo ¡Impactante! (VIDEO)

El mundo del espectáculo goza también de algunas parejas reconocidas por estar alejadas de polémicas y una de ella es la que conforman Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, que ahora han dado mucho de qué hablar por un fuerte rumor.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han llegado a convertirse en uno de los matrimonios más seguidos de la farándula mexicana, pero no están exentos de rumores de crisis de pareja o de un divorcio en puerta, como lo es en esta ocasión.

Hay que destacar que Biby Gaytán fue una de las madrinas de lujo de las 900 representaciones de la puesta en escena "La jaula de las locas" en donde ha causado mucho furor a su paso de la famosa alfombra roja.

Resulta que durante su paso por la alfombra roja Biby Gaytán aclaro los fuertes rumores ante la prensa de espectáculos tener problemas en su matrimonio con Eduardo Capetillo y desmintió el supuesto divorcio que se venía manejando.

Ante la prensa la agradable y elegante actriz tabasqueña expresó lo siguiente: “Esto es parte del show business chicos, ya con tantos años tú crees que me cuezo al primer hervor… no”.

"A ratos lo sigo (a Eduardo), a ratos no, así es la vida” fue lo que comentó al respecto al tema de las redes sociales y ante el comentario de una reportera que le dijo que si cuando se enoja deja de seguir a alguien y hasta lo bloquea, agregó: “no, para nada, yo en mi vida bloqueo a nadie, jamás".

No queda duda que Biby Gaytán es una de las celebridades mexicanas que sabe ser una gran dama y son su atención a la prensa ha cautivado al contestar debidamente.

Cabe destacar Biby Gaytán tuvo su gran regreso a los escenarios, al protagonizar "Chicago El Musical"; unos rumores aseguraban que Eduardo Capetillo había prohibido a su esposa aceptar cualquier proyecto, pero la actriz comentó anteriormente: "me ha apoyado al 100, si se pudiera al mil, al mil, ahí está echándome porras, apoyándome, sacando a esa Biby porque soy mamá y me encanta ser mamá, y me encanta tener una familia".