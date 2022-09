Biby Gaytán defiende a su esposo, asegura que Eduardo Capetillo no la controla

Aseguran que por el machismo de Eduardo Capetillo la ex integrante de Timbiriche, Biby Gaytán dejó su carrera como cantante y actriz cuando se casaron, ya que supuestamente el acto la obligó a hacerlo para que ella se dedicará a la maternidad.

Las críticas contra Eduardo Capetillo aún continúan, aunque ellos llevan más de 30 años de casados y son felices con la familia que formaron pues son padres de cinco hijos: Eduardo, Ana Paula, Alejandra, Daniel y Manuel.

Asimismo, la misma Biby Gaytán siempre ha respondido que dejar su carrera artística fue una decisión personal y que ni su esposo ni nadie influyó o la obligó a hacerlo. Pero en está ocasión no solo repitió lo mismo, sino que defendió a Eduardo Capetillo.

Así defendió Biby Gaytán a su esposo Eduardo Capetillo

Biby Gaytán defiende a Eduardo Capetillo.

La actriz y cantante Biby Gaytán reveló que está un poco cansada de desmentir las acusaciones y críticas que hacen a su esposo Eduardo Capetillo, a quien han llamado hasta machista y celoso que la controla.

“Ha llegado a un punto en mi vida que no me interesa desmentir ni aclarar, mientras yo sepa que estoy bien, no tendría que dar ninguna explicación más que a mi familia” afirmó Biby.

Asimismo, se ha revelado que Biby Gaytán fue invitada como jueza en el reality show de cocina “Iron Chef México” producido por Netflix. Por otro lado, como te contamos en La Verdad Noticias, su hija, la también actriz Ana Paula Capetillo reveló que su mamá estará en un proyecto de Juan Osorio.

Te puede interesar: Biby Gaytán causará los celos de Eduardo Capetillo con este sexy vestido

¿Cuántos años tiene Bibi Gaytán en la actualidad?

Biby Gaytán en Timbiriche.

La talentosa Biby Gaytán ya tiene 50 años de edad. Nació el 27 de enero de 1972 y comenzó su carrera artística en Timbiriche en 1989. En cuanto a las telenovelas actuó en “Alcanzar una estrella II” en 1991.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!