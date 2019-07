Bibi Gaytán vuelve a los escenarios tras 10 años de ausencia.

Luego de vivir 10 años en el retiro del mundo del espectáculo la guapa actriz Bibi Gaytán reaparecerá en los escenarios, así lo dio a conocer la conductora de espectáculos Martha Figueroa y lo hará en la obra musical “Chicago”.

"Oye, Bibi Gaytán, ves que la tenía encerrada en su casa (...) Pero bueno ya la dejaron salir, ya la soltaron (...) Habíamos hablado de 'Chicago' que la iban hacer en México y entonces tú contaste que no va a estar Biana Marroquín a menos que pueda hacer unas funciones porque ella anda en sus cosas, ¿no? pero ya sé quién va a ser la protagonista, una de las protagonistas de 'Chicago' en México es Bibi Gaytán”, contó la también presentadora del matutino ‘Hoy’ a su compañero de programa, Juan José Origel.

Además la periodista y conductora de espectáculos informó que Bibi Gaytán estará compartiendo escenario con la guapa cantante María León y con el actor Pedro Moreno.

Bibi Gaytán vuelve a los escenarios, pero con Eduardo Capetillo

"La otra protagonista es María León, en la original era una rubia y la otra más morena, no, aquí van a ser las dos son morenas, bueno María anda pintada de rubia, pero (...) El galán es Pedro Moreno que yo no sabía que tenía dotes de cantar, pero me dicen que de cantar no mucho, pero de bailar sí", aseguró.

Pero algo que dejó muy en claro Martha Figueroa es que la guapa actriz Bibi Gaytán de 47 años de edad no va sola en este proyecto, ya que su esposo Eduardo Capetillo también formará parte de la obra musical “Chicago”.

"Van a ser los tres como el trío principal de la obra pero ¿qué dijeron ustedes, Eduardo Capetillo ya le dio permiso?, pues sí pero porque él también va a salir en la obra y entonces él dijo que sí podía estar Bibi en la obra pero que él iba a alternar con Pedro Moreno y en la obra no hay besos, entonces por eso le dieron permiso a Bibi de estar en la obra", relató.

