Beyonder, hard rock y heavy metal forjado en nuestro estado

Iniciaron su trayectoria profesional en el año 2016, realizando el tradicional recorrido por diversos foros de la capital yucateca para dar a conocer su propuesta llena de fuerza, misma que los llevó a participar como finalistas en los Osmium Metal Awards 2019, celebrado en el Circo Volador de la Ciudad de México, donde tuvieron la oportunidad de conocer a buenos amigos.

Always on the road es el título de su más reciente álbum.

En agosto del 2018 la banda presentó su álbum “Always on the Road”, cuyo título es toda una declaración de principios, con temas heavys que no dejan indiferentes a los amantes de este energético género de rock, los cuales han presentado en diversas actuaciones con la convicción de conquistar los corazones de roqueras y roqueros locales y también nacionales e internacionales.