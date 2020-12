Beyoncé y Taylor Swift entre las 100 mujeres más poderosas del mundo: Forbes

Este miércoles, Forbes dio a conocer a las “100 mujeres más poderosas del mundo” y las estrellas de la música Beyoncé, Taylor Swift y Rihanna forman parte de la imponente lista de mujeres empoderadas.

Según Forbes, las mujeres que figuraron en la 17ª lista anual "provienen de 30 países y nacieron en cuatro generaciones. Hay 10 jefes de estado, 38 directores ejecutivos y cinco artistas entre ellos”.

“Pero difieren en edad, nacionalidad y descripción del trabajo. Están unidos en la forma en que han estado utilizando sus plataformas para abordar los desafíos únicos de 2020". reveló Forbes al anunciar la lista anual.

Forbes dio a conocer la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo

Beyoncé y Rihanna encabezan lista

La cantante Rihanna, que ocupa el puesto número 69 en el recuento, se destaca como "una de las celebridades más caritativas públicamente" que "ha donado más de 8 millones de dólares a los esfuerzos de alivio del coronavirus".

En tanto, Beyoncé sigue en el número 72 de la lista y fue honrada por su exitosa gira por el estadio On The Run II con Jay-Z, su especial Homecoming de Netflix, sus contribuciones a la nueva versión del Rey León y su asociación con Ivy Park con Adidas.

Mientras que Taylor Swift, se ubica en el puesto 82 y es aplaudida por usar "su fama para alentar la acción política, pidiendo a los fanáticos que apoyen la Ley de Igualdad con su sencillo de 2019 'You Need to Calm Down'".

De Jefas de Estado a artistas internacionales, ellas han demostrado todo su poderío en diversos ámbitos, por eso conforman la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo este año.



¿Qué otras celebridades a parte de Beyoncé, Taylor Swift y Rihanna debieron formar parte de la lista de las “100 mujeres más poderosas del mundo”? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

