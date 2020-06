Beyoncé y Jay Z DEMANDADOS por derechos de autor de “Black Effect”

Jay Z y Beyonce enfrentan una demanda por su tema, "Black Effect" del álbum, “Everything Is Love” después de que la coreógrafa y académica jamaicana Dra. Lenora Stines acusó a la pareja por supuestamente grabar su voz y usar en la mencionada canción sin su permiso o crédito.

La demanda, presentada el martes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, establece que la Dr. Stines se sintió explotada por el uso de su voz en el tema musical producido por Beyoncé y Jay Z.

"Para sorpresa, horror y disgusto de la Dr. Stines, [Everything Is Love] presentó la explotación no autorizada de su voz en una canción conocida como 'Black Effect'", escriben los abogados de la coreógrafa, "El horror y el disgusto de la Dra. Stines se agravaron cuando se dio cuenta de que no solo su voz aparecía en la grabación, sino que también descubrió que los DEMANDADOS ni siquiera la acreditaban por proporcionar su voz".

Lenora Stines demanda a Beyoncé y Jay Z por "Black Effect"

La demanda continúa diciendo que el Dr. Stines sintió que los acusados, Jay Z y Beyoncé, la habían "violado artísticamente".

¿Beyoncé y Jay Z plagiaron “Black Effect”?

Durante una sesión promocional en Jamaica en marzo de 2018, Stines afirmó que proporcionó a los bailarines para lo visual y estuvo en el lugar durante la grabación del video del dúo. Allí, sus comentarios sobre el amor fueron grabados e inevitablemente utilizados para el álbum lanzado por Beyoncé y Jay Z, el primero juntos.

Stines busca ser compensada ya que su uso de voz en los primeros 60 segundos de "Black Effect" infringe los derechos de autor.

Según la demanda, cerca del 20% de sus voces comprendieron la grabación y la pareja de poder "usó a sabiendas e intencionalmente la voz de la Dra. Stines en la grabación para promover el Proyecto, su gira y acumular riqueza e ingresos sustanciales para ellos".

"La voz de la Dra. Stines aparece en los primeros 60 segundos de la grabación, que dura aproximadamente cinco minutos y trece segundos, lo que significa que su voz aparece en aproximadamente el 19.17% de la grabación", dice la demanda. "El uso de los acusados de las voces del Dr. Stines en la grabación es, y no fue, autorizado, y la Dr. Stines tiene derecho a una compensación".

Te puede interesar: Beyoncé firma MILLONARIO contrato con Disney ¡Estará en 3 películas!

La Dr. Stines está buscando honorarios legales, una parte de los derechos de publicación y el crédito de un escritor para el registro. Ella está siendo representada por Andrew Williams del Williams Law Group.