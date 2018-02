Beyoncé y Elton John trabajan para el remake de 'El Rey León'

Elton John recientemente confirmó que va a participar en la banda sonora de 'El Rey León', película de Disney que contará con una nueva versión para 2019.

El cantante reveló que se encuentra trabajando con Tim Rice y con Beyoncé para una canción para este clásico.

Fue en una entrevista con The Sun donde el británico decidió revelar varios detalles.

'Habrá cuatro canciones en la película de la original: 'can you feel the love tonoght?', 'Hakuna Matata', 'I Just Cant' Wait To Be King' y ' Circle of Life''.

También confesó que habrá una canción de cierre la cual está hablando con Beyoncé y Tim.

Todo indica que la interprete de 'The single ladys' ampliará su participación con esta noticia, pues ella le pone la voz a Nala.

Jon Fvreau es el director de la película y además de contar con la esposa de Jay- Z, también cuenta con las voces de Chietwel como el malvado Scar; Alfre Woodard, SARABI; John Oliver, Zazu; John Kane, Rafiki; Seth Rogen, Pumba; Billy Eichner, Timón, Eric Andre, Azizi; Florence Karumba, Shenzo y Keegan Michael Key, Kamari.

Según la sinopsis oficial de Disney, Simba idolatra a su padre y se toma muy en serio su destino real, pero no todos celebran su llegada a la sabana africana. Scar, tiene sus propios planes. Con ayuda de sus nuevos amigos, aprende a madurar y recuperar lo que le pertenece.

El Rey León es uno de los remakes que prepara Disney tras el éxitos de otros títulos como 'El libro de la selva' y 'La Bella y la Bestia'.

Cabe mencionar que el próximo año igual llegará la nueva versión de 'Mary Poppis' que tendrá como protagonista a Emily Blunt. También se espera 'Mulán' y 'Dumbo'.

También se espera 'Aladdin' que contará con Will Smith poniéndole voz al genio. Al parecer, llegará a la pantalla grande en mayo del próximo año.