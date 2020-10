Beyoncé será la PORTADA de importante revista (FOTO)

Beyonce será la PORTADA de importante revista (FOTO)

British Vogue presentó a Beyoncé como su estrella de portada de diciembre de 2020 el viernes (30 de octubre) con tres portadas asombrosas.

Y al estilo típico de Beyoncé, su portada será la de los libros: la fotógrafa, Kennedi Carter, de 21 años, se convierte en la fotografía de portada más joven en los 104 años de historia de British Vogue, capturando a Bey luciendo su última colección Ivy Park x Adidas como así como un body de malla de nailon elástico Mugler y una chaqueta de noche de Alexander McQueen.

En la entrevista, realizada por el editor en jefe Edward Enninful, la superestrella de 39 años revela cómo los eventos de 2020 la "cambiaron absolutamente" y te tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

Beyoncé rompe récord con portada de revista

"Sería difícil experimentar la vida en una pandemia y el malestar social actual y no cambiar. He aprendido que mi voz es más clara cuando estoy quieta", dice.

"Realmente aprecio este tiempo con mi familia, y mi nuevo objetivo es reducir la velocidad y deshacerme de las cosas estresantes de mi vida. Entré en la industria de la música a los 15 años y crecí con el mundo mirando, y he presentado proyectos sin escalas."

Recordó sus proyectos creativos "consecutivos" durante los últimos cuatro años, comenzando con su álbum Lemonade de 2016 y terminando con su álbum visual de Disney + 2020 Black Is King.

"Lancé Lemonade durante el Formation World Tour, di a luz a gemelos, actué en Coachella, dirigí Homecoming, fui a otra gira mundial con Jay, luego Black Is King, todos seguidos. Ha sido pesado y agitado", continuó. "He pasado mucho tiempo concentrándome en construir mi legado y representar mi cultura de la mejor manera que sé. Ahora, he decidido darme permiso para concentrarme en mi alegría".

Y para agregar otro regalo, le ha regalado a BeyHive la segunda entrega de su línea Ivy Park x Adidas, etiquetada Drip 2, que llegó en línea el jueves y en las tiendas el viernes.

Los artículos deportivos inclusivos y de género neutro vienen en tamaños que van desde XXXS a 4X.

Mientras trataba de atender a todo tipo de consumidores en lo que respecta a la moda, Beyoncé siempre ha tenido a sus hijos en mente como inspiración para empoderar las narrativas en el cine.

Explicó por qué Black Is King, que reinventa el remake de Disney de 2019 de El Rey León con la banda sonora de su álbum El Rey León: El Regalo, está dedicado a su único hijo, Sir Carter.

"Algo se abrió dentro de mí justo después de dar a luz a mi primera hija. Desde ese momento, realmente entendí mi poder, y la maternidad ha sido mi mayor inspiración", dice la artista.

"Mi misión se convirtió en asegurarse de que viviera en un mundo en el que se sintiera verdaderamente vista y valorada. También me inspiró profundamente mi viaje a Sudáfrica con mi familia.Y, después de tener a mi hijo, Sir Carter, sentí que era importante elevar y elogiar a nuestros niños y asegurar que crezcan con suficientes películas, libros para niños y música que promuevan la inteligencia emocional, la autoestima y nuestra rica historia. Por eso la película está dedicada a él".

Lea la entrevista completa en la edición de diciembre de 2020 de British Vogue, disponible mediante descarga digital y en los quioscos el 6 de noviembre.

