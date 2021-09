Beyoncé reflexiona sobre los 40 años

Beyoncé cerró la temporada de Virgo el jueves (23 de septiembre) con una nota personal de agradecimiento a su familia, amigos y fanáticos que ayudaron a desearle un feliz cumpleaños número 40 a principios de este mes.

En una larga carta escrita a mano publicado en su sitio web oficial la Quen B retroactivamente deseaba que sus compañeros de Virgo tuvieran un feliz cumpleaños y dio las gracias al BeyHive para ayudar a su anillo en la gran 4-0 en su cumpleaños, que fue el 4 de septiembre.

El B'Day de Beyonce, que recientemente contó como conoció a Selena Quintanillafue celebrado por lo alto y luego se lanzó a una profunda reflexión sobre cómo este fue el "primer año que realmente entiendo lo que significa estar vivo y vivir el momento" y desmintió la noción de que se supone que las mujeres que cumplen 40 años "se sienten viejas o infelices".

La carta de Beyoncé

Dedicó una carta especial a los fans

“Estoy muy agradecido por cada humano inspirador que se tomó el tiempo de enviarme todos los hermosos mensajes. Lloré lágrimas de alegría y estaba cubierta de golpes helados. Tus videos, tus publicaciones, tus cuentas regresivas, tus listas de reproducción y tus buenos deseos, los atesoraré por siempre ”, escribió. “Agradezco a todos los involucrados, especialmente a los fanáticos, por el tiempo y el nivel de detalle que tomó para organizar tan hermosos homenajes. Los admiro y respeto a todos ustedes y les agradezco desde el fondo de mi corazón ”.

Billie Ellish, Taylor Swift , Stevie Wonder y más se reunieron (virtualmente) para un video tributo de cuatro minutos repleto de estrellas , publicado por Harper's Bazaar , para celebrar a Bey como un ícono cultural.

Apple Music también reunió a las tropas estelares, incluidas Megan Thee Stallion , Doja Cat , Ciara , DJ Khaled , J Balvin , Lil Nas X y más, para otro mensaje de video de celebración del cumpleaños . Pero mientras le daban flores a la legendaria artista, la embajadora de Tiffany & Co. soltó algunas joyas de la vida real sobre lo que viene con los 40 años.

“Este es el primer año que realmente entiendo lo que significa estar vivo y vivir el momento. Es la primera vez que entiendo lo frágil que es la vida, lo difícil que puede ser a veces y, por lo tanto, lo importante que es detenerse y oler las rosas durante los buenos tiempos ”, continuó. “Pensé que lo sabía a los 21 o 30… pero no lo sabía. Cuanto más maduro me vuelvo, más comprendo y más profunda es mi alegría. Hay libertad y liberación sabiendo que he llegado al otro lado de mi sacrificio. Finalmente me estoy dando permiso para disfrutar de las semillas que he trabajado tan duro para plantar toda mi vida ".

Su madre, Tina Knowles-Lawson, compartió un video conmovedor que demostró que cada semilla que plantó su hija de varios guiones floreció en flores al colocar una vieja entrevista en video de Beyoncé Access Hollywood , donde respondió lo que le gustaría lograr para cuando cumpla 40 años. -al lado de un montaje de video que mostraba cómo ella marcó todo en esa lista.

“Quien haya tratado de condicionar a las mujeres para que sientan que se supone que debemos sentirnos viejas o infelices cuando cumplamos 40 años, lo consiguió TODO EL CAMINO F'd UP. Esto ha sido absolutamente lo mejor que me he sentido en mi vida. ¡Estoy muy agradecido de haber crecido, crecido! " concluyó la carta. “La mayoría de ustedes me conocieron cuando tenía 15 años y hemos crecido juntos. Traes muchísima alegría a mi vida. Espero que mi arte pueda seguir aportando un poco de alegría al tuyo ".

Beyoncé firmó la carta con un "Te Amo" seguido de la palabra "Profundo" inteligentemente deletreada 40 veces y un dibujo de un abejorro.

