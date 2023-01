Beyoncé ofrece concierto en Dubai y firma jugoso contrato

Con una noche exitosa en Dubai, la cantante Beyoncé regresó a los escenarios para deleitar a sus miles de fanáticos, quienes habían pedido una seria de conciertos, luego de su más reciente lanzamiento “Renaissance”.

Cabe señalar, que aunque muchos deseaban acudir al magno evento, el concierto en la ciudad más lujosa de los Emiratos Árabes Unidos, el espectáculo fue privado y con la estricta política de no celulares, los invitados más persuasivos lograron compartir imágenes e incluso cortos videos de Beyoncé interpretando sus grandes éxitos.

Entre todo lo que se vivió, el momento que más acaparó la atención de los internautas fue cuando su hija Blue Ivy subió al escenario para cantar por primera vez "Brown Skin Girl" junto con su madre.

Beyoncé cierra contrato millonario

Another angle of Beyoncé singing Beautiful Liar ❤️ pic.twitter.com/58LFDHvRPY — Beyoncé Press. | Fan Account (@beyoncepress) January 21, 2023

De acuerdo con reportes internacionales, Beyoncé firmó un acuerdo con el hotel The Royal Atlantis en Dubái para realizar un espectáculo de una hora de duración en las instalaciones del complejo vacacional, siendo la noche de ayer su primera gran aparición en el lugar.

Te puede interesar: Beyoncé confiesa la tremenda dieta que usa para bajar de peso

Beyoncé está facturando millones

Beyoce cerró contraro millonario

En el concierto de anoche, Beyoncé interpretó "Beautiful Liar" por primera vez en quince años, no obstante, y aunque no interpretó sus más recientes éxitos, la famosa cantante, si interpretó, "XO", "Halo", "Freedom", "Crazy in Love", "Naughty Girl" y "Drunk in Love". Incluso cantó "Ave María", lo que llamó la atención de muchos usuarios de redes sociales, pues la religión predominante en Dubái es el Islam.

Cabe señalar, que la cantante estará facturando la exorbitante, cantidad de 24 millones de dólares por su presentación, por lo que está en duda que la famosa cantante visite más ciudades o realice una gira, como le han pedido sus más fieles seguidores, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram