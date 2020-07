Beyoncé llega al Top 40 del Billboard Hot 100 con “Black Parade”

Beyoncé logra un hito al alcanzar el puesto 40 entre los 40 mejores éxitos en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros, ya que "Black Parade" debuta en el puesto número 37 de la lista con fecha del 4 de julio.

El nuevo sencillo de Beyoncé debuta como la canción más vendida en los Estados Unidos, con 18,000 mil descargas en la semana que finaliza el 25 de junio, según Nielsen Music / MRC Data, y entra en el número 1 en la lista de ventas de canciones digitales.

"Black Parade" fue lanzado al final del día el viernes 19 de junio, mientras que la lista Billboard Hot 100 clasifica las 100 canciones más populares de la semana, combinando streaming de todos los género en Estados Unidos, transmisión de radio y datos de ventas.

“Black Parade” de Beyoncé tiene icónico debut

A medida que "Black Parade" pasa al número 1 en ventas de canciones digitales, se convierte en la novena canción de la diva en liderar este listado desde que comenzó la lista en 2004.

En cuanto a las reproducciones de streaming, "Black Parade" registró 7,8 millones de clics estadounidenses en la semana que terminó el 25 de junio. el otro Hot 100 métrico, radio airplay, registró 4.4 millones en audiencia de todos los formatos en la semana que terminó el 28 de junio ("Black Parade" no se estrena en las listas de Streaming Songs o Radio Songs de todos los géneros).

Más allá de su llegada a Hot 100, "Black Parade" de Beyoncé también debuta en el puesto número 18 en la lista de canciones Hot R & B / Hip-Hop. Marca su 60º tema en el top 40 en la lista, que comenzó como un listado de canciones que abarca todos los géneros en 1958. En la lista mucho más joven de Hot R&B Songs, que se lanzó en 2012, "Black Parade" comienza en el n. ° 5.

La canción también se posiciona en el número 1 en las clasificaciones de ventas de canciones digitales R & B / Hip-Hop y ventas de canciones digitales R&B. También comienza en el n. 38 en la lista de R & B / Hip-Hop Airplay, con 3,2 millones de audiencia en formato, y en el n. 5 en la lista de R&B Streaming Songs.

¿Beyoncé rompe récord de Michael Jackson?

Con su nueva canción, Beyoncé empata el top 40 de Michael Jackson en los archivos Hot 100. La diva aseguró su primer top 40 con el destacado en "'03 Bonnie and Clyde" junto a Jay-Z, que se disparó al número 6 en 2002. Siete de sus singles han llegado al número 1, incluida su colaboración de este año, "Savage" con Megan Thee Stallion, extendiendo su número 1 de Hot 100 a tres décadas: los años 2000, 10 y 20.

Michael Jackson, mientras tanto, ha ampliado su carrera en el top 40 con "Got to Be There" de 1971 que logró un lugar póstumo en el corte de Drake Scorpion "Don't Matter to Me", en 2018. Casi un tercio de los éxitos de Michael Jackson, 13 en total, encontraron su camino a la cumbre - la mayor cantidad de sencillos por un artista masculino desde que comenzó la lista en 1958 -. Al igual que Beyoncé, la fallecida megaestrella es miembro del club de la década triple de los Hot 100 con líderes en las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Beyoncé empata número de sencillos en el Top 40 de Michael Jackson

Por supuesto, los paralelos entre Queen Bey y The King of Pop continúan, ya que ambos lideraron grupos con sus propias 40 historias de éxito antes de convertirse en solistas. Destiny’s Child, con Beyoncé como cantante principal, registró 13 éxitos en el top 40 entre 1997 y 2005, mientras que The Jackson 5 / Jacksons, liderado por Michael Jackson durante la mayor parte de la existencia del grupo de hermanos, acumuló 23 temas en el listado entre 1969 y 1984. Cada grupo reclamó cuatro números 1.

Entre todos los actos musicales, Drake posee el récord de los 40 mejores del Hot 100, con 111 de esos éxitos. Taylor Swift, con 63, lidera entre las mujeres.