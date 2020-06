Beyoncé lanzará su nuevo álbum visual “Black is King” en Disney Plus/Foto: Revista Clase

Sorprendentemente, Disney Plus anunció que un nuevo álbum visual de Beyoncé, "Black Is King", inspirado en "The Lion King", llegará al servicio de transmisión el próximo mes.

"Black Is King", escrita, dirigida y producida ejecutivamente por Beyoncé, se estrenará a nivel mundial en Disney Plus el 31 de julio de 2020.

Eso es justo después del primer aniversario del lanzamiento teatral de la nueva versión de Disney "The Lion King", para la cual Queen Bey expresó a Nala (y que se lanzó en Disney Plus en enero).

Un avance de un minuto para "Black Is King" se lanzó el sábado por la noche en beyonce.com:

La película está basada en la música de "The Lion King: The Gift", lanzada el año pasado junto con la foto de Disney, y está protagonizada por los artistas destacados del álbum y algunas apariciones especiales.

El álbum producido por Beyoncé presenta a Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell, 070 Shake, Tierra Whack, Jay-Z, Blue Ivy Carter y Jessie Reyez, así como artistas africanos como Wizkid, Shatta Wale, Burna Boy, Mr Eazi, Tiwa Savage , Tekno, Yemi Alade, Busiswa y Salatiel.

Beyoncé contra el racismo

"'Black Is King' es una memoria de celebración para el mundo sobre la experiencia Black", dijo Parkwood Entertainment de Disney y Beyoncé al anunciar el álbum visual.

“La película es una historia para todas las edades que informa y reconstruye el presente. Una reunión de culturas y creencias generacionales compartidas. Una historia de cómo las personas que quedaron más rotas tienen un don extraordinario y un futuro resuelto”, afirmó.

BLACK IS KING — A Film by Beyoncé. ��



July 31st on @disneyplus. pic.twitter.com/9DNwZEHRo2 — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 28, 2020

Según las compañías, el álbum visual de Beyoncé reinventa las lecciones de "El Rey León" para "los reyes y reinas jóvenes de hoy en busca de sus propias coronas". La película estuvo en producción durante un año con un elenco y un equipo que representan "diversidad y conectividad".

"Black Is King" rinde homenaje a los viajes de familias negras a lo largo del tiempo. El álbum visual cuenta la historia del "viaje trascendente de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia".

La cantante de Halo y su esposo el rapero Jay-Z siguen forjando la carrera artística de su hija mayor Blue Ivy, quien con sólo 8 años a participado en diversas producciones de sus padres, y en esta ocasión también hará presente su talento/Foto: InStyle México

Sus antepasados ayudan a guiarlo hacia su destino, y con las enseñanzas de su padre y la guía de su amor de la infancia, gana las virtudes necesarias para recuperar su hogar y su trono.

"Estas lecciones atemporales se revelan y reflejan a través de las voces negras de hoy, ahora sentadas en su propio poder", según el anuncio.

“'Black Is King' es una afirmación de un gran propósito, con imágenes exuberantes que celebran la resistencia y la cultura de los negros. La película destaca la belleza de la tradición y la excelencia negra", dijo.

El 19 de junio, Beyoncé lanzó por sorpresa "Black Parade", coescrito con su esposo Jay-Z, se centró en el empoderamiento de los negros y se centró en las protestas nacionales de Black Lives Matter tras el asesinato del hombre de Minneapolis, George Floyd, por la policía.

Disney Plus recientemente dejó de ofrecer su oferta de prueba gratuita de siete días, una medida que se adelanta al estreno del servicio el 3 de julio de la adaptación cinematográfica de "Hamilton" de Lin-Manuel Miranda.