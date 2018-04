Beyoncé hace historia en el 'Coachella 2018'

Ante unas 100 mil personas, la cantante Beyoncé hizo historia este sábado en el escenario del festival Coachella, celebrado al sur de California.

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el Abr 14, 2018 at 11:17 PDT

La cantante puso fin a un paréntesis de un año desde que dio a luz a sus gemelos, como cabeza de cartel del segundo día de conciertos, en el que también se presentaron The Weeknd y Enimen.

Beyoncé ofreció un espectáculo de dos horas junto a 100 bailarines y músicos de apoyo.

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el Abr 15, 2018 at 9:22 PDT

Sus admiradores se llevaron una sorpresa cuando salieron al escenario las integrantes de su antiguo grupo, Destiny's Child: Kelly Rowland y Michelle Williams, para cantar juntas 'Say my name', 'Lose my breath' y 'Soldier'.

Tampoco faltó a la cita su esposo, el productor e intérprete del rap Jay-Z, que la acompañó al final del concierto durante su canción 'Deja vu'.

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el Abr 15, 2018 at 9:31 PDT

Cabe mencionar que bastaron poco más de cinco minutos para que Destiny´s Child hiciera historia una vez más y como dice el nombre de lo que fue su último álbum de estudio: Destiny fulfilled (destino cumplido).

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el Abr 15, 2018 at 9:31 PDT

Michelle Williams, quien reunió a Destiny´s Child en 2015 (dos años después del Super Bowl) en los Stellar Gospel Award, comentó a través de sus redes sociales sobre todo lo ocurrido en Coachella:

'Mis chicas, esta noche no podría haber sido más mágica'.

La primera mujer negra en liderar el cartel de Coachella

Rememorando sus primeros éxitos, la diva arrancó con un 'Crazy in love' que hizo retumbar la explanada del festival.

A su hit de 2003 le siguió 'Formation' y 'Sorry', con una puesta en escena por todo lo alto compuesta por decenas de bailarines y unos juegos de luces propios de un concierto en solitario.

'Gracias por dejarme ser la primera mujer negra en ser cabeza de cartel del Festival Coachella', gritó emocionada la estrella entre canción como Diva, 7/11 y Flawless. Una declaración con aires reivindicativos que haría saltar de emoción, de nuevo, a los presentes.

Sin embargo, el ambiente de exaltación y entusiasmo seguiría presente a lo largo de las dos horas que duró el concierto. Sobretodo, con la aparición en escena de su antigua formación, y con la que dio sus primeros pasos en la música.