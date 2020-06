Beyoncé habló sobre las protestas y comparte el secreto del éxito "Dear Class of 2020"

Beyoncé pronunció un conmovedor discurso durante la transmisión en vivo de "Dear Class of 2020" de YouTube Originals

Tocando las recientes protestas, compartiendo su secreto para el éxito y, en general, proporcionar a la generación del 2020 una imagen de motivación bellamente representada.

"Estimados graduados: recuerden tomarse un poco de tiempo para agradecer a los miembros de su familia y a la comunidad que ha sido un gran sistema de apoyo para ustedes", dijo Beyoncé al principio de su discurso en la ceremonia de graduación, después de agradecer a los Obama que la invitaran a participar. “Estás logrando cosas que tus padres y abuelos nunca podrían imaginar por sí mismos. Eres la respuesta a una generación de oraciones".

Más tarde, Beyoncé comentó la importancia de apostar por ti mismo al recordar su decisión de construir su propia compañía hace una década. “Tenía que confiar en que estaba listo y que mis padres y mentores me proporcionaron las herramientas que necesitaba para tener éxito. ... Pero eso fue aterrador ", agregó con una exhalación profunda. "El negocio del entretenimiento sigue siendo muy machista, todavía está muy dominado por los hombres y, como mujer, no vi suficientes modelos femeninos a seguir si se me daba la oportunidad de hacer lo que sabía que tenía que hacer.

Dirigir mi compañía y administrarla, dirigir mis películas y producir mis giras, eso significaba ser propietario: ser dueño de mis maestros, ser dueño de mi arte, ser dueño de mi futuro y escribir mi propia historia.

No había suficientes mujeres negras sentadas en la mesa, así que tuve que ir a cortar esa madera y construir mi propia mesa”.

Beyoncé habló como una mujeres jóvenes, como cualquier otra que haya sido ignorada y que necesita ser tratar con respeto al mundo al que está entrando; ella instó a sus seguidores a trabajando hacia los sueños y "dejar que esa vulnerabilidad te motive a la grandeza"; e hizo referencia al mensaje de las protestas en todo el país tras el asesinato de George Floyd. "Mira lo que has podido hacer en los últimos 14 días", dijo. "Hemos visto el poder del colectivo. Hemos visto lo que sucede cuando nos unimos por la misma causa. Por favor, sigan siendo la voz de los que no tienen voz ".

Vea la transmisión "Dear Class of 2020"