Beyoncé genera controversia en foto promocional de 'El Rey León'

El Rey León finalmente llegó a las salas de cine convirtiéndose en su primer fin de semana de estreno en la cinta más taquillera.

Quienes ya tuvieron la oportunidad de ver la cinta afirman que todo el elenco está insólito. Beyoncé, quien da voz a Nala, es genuinamente una reina. Sin embargo, fuera de la pantalla, la cantante no estuvo del todo presente con sus compañeros.

A principios de julio se dio a conocer una foto del elenco que prestó su voz para doblar a los personajes de la película en su versión original, es decir en inglés. Pero resulta que los fans de la película son muy fijados, así es que observaron con mucha atención esa foto y detectaron un gran defecto: la cantante no participó en esa sesión de fotos y su imagen se agregó después de manera digital.

LA POLÉMICA FOTO

Y así siguieron las especulaciones sobre la foto ‘truqueada’ hasta que el actor John Oliver, quien interpreta a Zazu asistió al programa ‘The Late Show With Stephen Colbert’ y aclaró de una vez por todas el rumor sobre Beyoncé y la foto.

El conductor del programa mencionó que habían muchas especulaciones rondando la foto promocional, por lo que no dudó en preguntarle a Oliver: ¿Puedes decirnos si Beyoncé estuvo ahí?.

“No estuvo ahí. Creo que todos los demás sí estuvieron presentes cuando se tomó la foto”, confesó Oliver.

Fuentes como la revista Cosmopolitan aseguran que la cantante no acudió al llamado pues estaba muy ocupada y no le dio tiempo de ir. Hasta el momento Beyoncé no ha aclarado el por qué de su ausencia, aunque en sus redes sociales sí ha compartido imágenes para promocionar la película.

