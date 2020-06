Beyoncé firma MILLONARIO contrato con Disney ¡Estará en 3 películas!/Foto: Inside the magic

Después de haber aparecido en el remake de 'The Lion King' de 2019, la película animada más taquillera de la historia, Beyoncé está fortaleciendo su relación con Disney. La cantante aparecerá en la banda sonora de la próxima secuela de Marvel 'Black Panther 2'.

También está vinculada a otras dos películas importantes no reveladas en la Casa del Ratón. Una fuente le dijo a The Sun: "Beyoncé se ha convertido en una pieza importante para Disney y es el complemento perfecto para su marca. Ella ha trabajado en varios proyectos para ellos, incluida la voz de Nala en el reinicio de 'The Lion King', y ahora están ansiosos por asegurarla para más proyectos.”

"Disney ha presentado un acuerdo por valor de alrededor de £80 millones, que asegurará a Beyoncé para tres proyectos importantes, incluida la secuela de 'Black Panther'", reveló la fuente. Parece que ella también estará involucrada con el servicio de transmisión del estudio Disney +.

La fuente continúa: "Como parte del acuerdo, también están tratando de lograr que su equipo acepte que Beyoncé exprese algunos de los nuevos documentales que llegarán a Disney Plus".

La cantante de "Single Ladies" y esposa de Jay-Z ya ha tenido destacadas actuaciones en películas como "Dreamgirls" y "Obsessed"/Foto: The Mirror

"Después del éxito de tener a Meghan Markle narrando la película 'Elephant' en la plataforma, tienen proyectos que se alinean perfectamente con la marca de Beyoncé". Las negociaciones aún están en curso. Pero son solo los detalles finales los que deben resolverse.

Beyoncé en Disney

Beyoncé contribuyó previamente a la primera banda sonora de 'Black Panther'. También participó en la reciente recaudación de fondos 'Disney Family Sing Along'. Recientemente apareció en el especial Dear Class of 2020 de YouTube Originals. Beyoncé colaboró por primera vez con Disney en 2007.

También te puede interesar: Beyoncé habló sobre las protestas y comparte el secreto del éxito "Dear Class of 2020"

Actualmente, la cantante es una de varias celebridades que utilizan su plataforma de redes sociales para exigir un cambio a raíz de la muerte del hombre afroamericano George Floyd.