Beyoncé estará en importante celebración junto a Barack Obama y su esposa.

Este 2020 ha traído muchas sorpresas no tan felices para algunos, y quienes soñaban con una ceremonia graduación se han visto afectados debido a la pandemia por coronavirus, por lo que YouTube y Google han organizado una ceremonia en donde Beyoncé será una de las artistas invitadas.

Fue a través de un comunicado lanzado por los organizadores de la graduación online, quienes confirmaron la presencia de la llamada Queen B en la ceremonia, que estará a cargo de un discurso para que la promoción del “Dear Class of 2020”.

El evento se llevará a cabo el 6 de junio a las 3 de la tarde hora del este de Estados Unidos, y será transmitido en vivo por YouTube.

Beyoncé estará presente ante Barack Obama

Unos de los grandes invitados a esta magna ceremonia es Barack Obama y Michelle Obama, ex presidente y ex primera dama de los Estados Unidos respectivamente, pero ellos no serán los únicos invitados a la ceremonia.

Taylor Swift, Lady Gaga, Bill y Melinda Gates, Jennifer López, Billy Porter, Malala Yousafzai, Zendaya, Alicia Keys, Condoleezza Rice, Joseph Gordon-Levitt, Demi Lovato y el director general de Google, Sundar Pichai, son algunas de las personalidades presentes en el Dear Class 2020.

Pero la participación de Beyoncé en esta graduación no es la única buena acción que ha realizado durante la cuarentena por covid-19.

A través de su fundación “BEYGood” la intérprete de Crazy In Love se ha unido a la campaña “Start small”, que busca recaudar 6 millones de dólares para entregar a personas que trabajan en cubrir necesidades básicas en algunas ciudades de Estados Unidos.

Sus buenas acciones aunado a su gran talento para la música, y su impresionante carisma, hacen que la ex integrante de destiny's child sea una de las famosas más seguidas en Instagram, con 146 millones defollowers.