Beyoncé da su postura sobre el caso de racismo contra George Floyd/Foto: Azteca América

Beyoncé Knowles ha hablado de estar "rota" y "disgustada" por el racismo en Estados Unidos. La cantante, de 38 años, recurrió a su cuenta de Instagram el viernes por la noche para compartir sus pensamientos sobre el horrible asesinato de George Floyd y llamó a sus fanáticos a luchar por la justicia.

El lunes, George Floyd murió después de que un policía blanco se arrodilló en su cuello durante un arresto en Minneapolis. Las imágenes del incidente se volvieron virales y mostraron al difunto Floyd suplicando por su vida y diciéndole a la policía: "No puedo respirar".

Miles de personas estadounidenses protestaron en contra del reciente acto de racismo que cobró la vida de un hombre negro, por lo cual piden justicia en su nombre/Foto: Hondudario

Avergonzado Derek Chauvin, el oficial de policía que inmovilizó a George fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado. Beyoncé comenzó en el sincero video: "Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos destrozados y disgustados y no podemos normalizar este dolor".

Pidiendo un cambio, continuó: "No solo estoy hablando con personas de color si usted es blanco, negro, marrón o algo intermedio, estoy segura de que se siente desesperado por el racismo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento".

"No más asesinatos sin sentido de seres humanos, no más ver a las personas de color como menos que humanos. Ya no podemos mirar hacia otro lado", declaró.

La ex estrella de Destiny's Child agregó: "Ha habido demasiadas veces que hemos visto estos asesinatos violentos sin consecuencias. Sí, alguien ha sido acusado pero la justicia está lejos de lograrse".

Luego alentó a sus seguidores a hacer un cambio al firmar una de las muchas peticiones en línea.

La superestrella estadounidense también compartió un enlace en su biografía a su sitio, donde se ha publicado una página en homenaje a George. La página dice: "Puede buscar justicia para George Floyd, firmando la petición de su elección a continuación Change.org."

"También puede enviar un mensaje de texto con" FLOYD "al 55156 para firmar la petición. Un informe preliminar de la autopsia reveló que la restricción utilizada por los agentes de policía durante el arresto de George Floyd fue un factor que contribuyó a su muerte.

Según el médico forense del condado de Hennepin, el Sr. Floyd, de 46 años, también padecía afecciones de salud subyacentes, incluidas la enfermedad de las arterias coronarias y la enfermedad cardíaca hipertensiva.

El informe decía: "Los efectos combinados de que la policía inmovilice al Sr. Floyd, sus condiciones de salud subyacentes y cualquier posible intoxicante en su sistema probablemente contribuyeron a su muerte".

Pero agregó que "no hubo hallazgos físicos que respalden un diagnóstico de asfixia traumática o estrangulamiento" después de que el oficial Derek Chauvin se arrodilló en el cuello de Floyd durante más de ocho minutos.

La esposa de Jay-Z ha usado su fama en el medio artístico para luchar por los derechos de las mujeres y las personas afroamericanas, una importante activista que usa el poder de su música para enviar poderosos mensajes/Foto: The Daily Beast

¿Por qué arrestaron a George Floyd?

El Sr. Floyd fue arrestado después de que supuestamente intentó utilizar un billete falso de $20 en una tienda de la esquina el lunes por la noche, y la policía afirma que estaba "bajo la influencia" en el asiento del conductor de un automóvil.

Los testigos han disputado las afirmaciones del Departamento de Policía de Minneapolis de que se resistía al arresto. Las imágenes muestran a Floyd diciendo repetidamente que no podía respirar cuando Chauvin lo inmovilizó en el suelo y murió poco después.

Un video grabado en la escena capturó al Sr. Floyd rogando que lo liberaran y testigos gritando "salgan de él" antes de perder el conocimiento. Uno de los oficiales grita: "Levántate, sube al auto".

Un video tomado en la escena capturó al Sr. Floyd rogando por ser liberado y testigos gritando "quítatelo" antes de perder el conocimiento. El Sr. Floyd responde: "Lo haré, no me puedo mover".

Los paramédicos llegan y cargan al Sr. Floyd en una ambulancia, donde le quitan las esposas. Más tarde fue declarado muerto en el hospital.

Las protestas han tenido lugar en Minneapolis todas las noches desde la muerte de Floyd y la Guardia Nacional se activó para tratar de restablecer el orden en la ciudad del Medio Oeste luego de que manifestaciones pacíficas dieron paso a disparos, incendios provocados, saqueos y vandalismo.

Los hallazgos de la autopsia se revelaron cuando Chauvin fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado después de cuatro días de disturbios.