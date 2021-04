Beyoncé celebra el quinto aniversario del álbum 'Lemonade' y se dice agradecida

Beyoncé está mirando hacia atrás en su álbum histórico Lemonade, La cantante superestrella de 39 años acudió a Instagram el viernes (23 de abril) para celebrar el quinto aniversario de su icónico lanzamiento visual, llamándolo "una de mis obras de arte favoritas" junto con una galería de fotografías del proyecto.

La llamada Queen Bey utilió sus redes sociales para agradecer a todos sus fans por el gran apoyo que ha tenido a lo largo de los años, no solo con este disco, sino con todos los de su carrera musical.

"Estoy agradecida de que este trabajo haya resonado tan profundamente con tanta gente", escribió Queen Bey en la publicación.

La esposa de Jay-Z dijo muy agradecida con todas las almas hermosas involucradas en hacer una de sus obras de arte favoritas. Al celebrar los cinco años de LEMONADE, animó a todos a seguir sanando, amando, perdonando y edificando.

Ella concluyó: "Espero que encuentres alegría hoy".

Esta es la portada de "Lemonade"

Detalles sobre Lemonade de Beyoncé

Lemonade llegó el 23 de abril de 2016, a través de su película homónima, con la banda sonora de las canciones del álbum, y se estrenó en HBO.

El álbum visual de 12 canciones fue lanzado por Parkwood / Columbia Records luego del debut de la película, inicialmente como exclusivo a través de Tidal.

Con destacados como "Hold Up", "Formation", "All Night" y "Sorry", Lemonade debutó en el número 1 en el Billboard 200, lo que le valió a Beyonce su sexto primer lugar en la lista.

El set incluye apariciones especiales de Jack White , James Blake , The Weeknd y Kendrick Lamar.

Después de su lanzamiento, las 12 canciones del álbum debutaron en el Billboard Hot 100 . Lemonade también fue el tercer álbum más vendido de 2016 y uno de los dos únicos álbumes lanzados ese año para vender al menos 1 millón de copias.

¿Cuál es tu album favorito de Beyoncé?, ¿Crees que Quen Bey es una de las cantantes más importantes del mundo?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

