Beyoncé actuará en vivo por primera vez en dos años en los Oscar 2022

En los Oscar 2022 el 27 de marzo, Beyoncé actuará en vivo por primera vez en dos años, cantando "Be Alive" de King Richard.

¿Quién más está programado para subir al escenario? Sus compañeros nominados en la categoría, incluyendo a Billie Eilish y FINNEAS, Reba McEntire y Sebastián Yatra. Interpretarán "No Time to Die" de No Time to Die, "Somehow You Do" de Four Good Days y "Dos Oruguitas" de Encanto, respectivamente.

En cuanto a Van Morrison, quien fue reconocido por "Down to Joy" de Belfast, se quedará fuera debido a un conflicto de programación.

Varios artistas actuarán en los Oscar 2022.

Beyoncé no ha subido al escenario para una presentación en vivo desde febrero de 2020 cuando interpretó "XO" y "Halo" en A Celebration of Life de Kobe y Gianna Bryant . Dos meses después, en medio de la pandemia, se unió de forma remota a otras estrellas del canto en Zoom para The Disney Family Singalong en abril de 2020, donde cantó "When You Wish Upon a Star".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, su última actuación en un escenario de entrega de premios fue en los Premios Grammy de 2017, donde cantó "Love Drought" y "Sandcastles" de su sexto álbum de estudio Lemonade , que fue nominado en nueve categorías y ganó dos.

Aún así, existe la posibilidad de que no la veamos en la alfombra roja. El 21 de marzo, Variety informó que Beyoncé, quien obtuvo su primera nominación al Oscar por su canción King Richard coescrita con el artista Dixson, podría actuar desde las canchas de tenis de Compton . Venus Williams y Serena Williams estiraron la cabeza con su padre Richard Williams, quien el la película biográfica se centra en.

Will Smith, productor ejecutivo y personaje principal de King Richard, le dijo a Entertainment Weekly en octubre de 2021 que Beyoncé escribió la canción nominada después de asistir a una proyección de la película.

"La unión de una película y una canción es un tipo de magia que no tiene comparación en el entretenimiento", dijo Smith. "Estaba tan feliz cuando llamó Beyoncé".

En noviembre de 2021, Serena compartió en Jimmy Kimmel Live que nadie más podría haber creado e interpretado una canción para la película como lo hizo Beyoncé. La canción se conecta con los temas centrales del orgullo negro y la familia de King Richard , destacando las vidas de Venus y Serena.

"Cuando salió la película, no había otra persona que pudiera hacer la canción excepto Beyoncé", dijo. “Porque siento que hemos tenido un camino similar en nuestras vidas. Entrenamos desde temprana edad para alcanzar una meta. Su papá estaba súper involucrado en su carrera, así como su mamá, mi papá, mi mamá, hermanas estaban involucrados”.

