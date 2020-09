Beyoncé: ¿Cuál es el apellido de SOLTERA de la famosa cantante?

Beyonce: ¿Cuál es el apellido de SOLTERA de la famosa cantante?

Tina Knowles-Lawson se está abriendo sobre el origen del nombre de Beyoncé.

La diseñadora de modas y empresaria, de 66 años, habló sobre el apodo único durante el episodio inaugural del martes del podcast In My Head with Heather Thomson, y compartió que "Beyoncé" es en realidad su apellido de soltera, aunque ahora es un nombre ampliamente asociado con su famosa hija.

"Mucha gente no sabe que Beyoncé es mi apellido. Es mi apellido de soltera", dijo.

"Mi nombre era Celestine Beyoncé, que en ese momento no era nada bueno tener ese nombre extraño. Quería que mi nombre fuera Linda Smith porque esos eran los nombres geniales".

Beyoncé usa su apellido como nombre artístico

Apellido de Beyonce y su madre

La matriarca, quien también es madre de la cantante Solange, continuó diciendo que solo varias personas de su familia tienen el apellido "Beyoncé".

Debido a un error administrativo, otros, como su hermano y sus hijos, ahora tienen "Beyincé" como apellido, según Knowles-Lawson.

"Creo que mi hermano Skip y yo éramos los únicos dos que tenían B-E-Y-O-N-C-E", dijo, antes de explicar por qué algunos miembros de la familia escriben el nombre de manera diferente.

"Es interesante, y te muestra los tiempos, porque le preguntamos a mi madre cuando era mayor. Yo estaba como, '¿Por qué el nombre de mi hermano se escribe B-E-Y-I-N-C-E? Ya sabes, son todas estas diferentes ortografías'", dijo Knowles-Lawson.

"Y la respuesta de mi mamá fue como, 'Eso es lo que pusieron en tu certificado de nacimiento'".

“Entonces dije, 'Bueno, ¿por qué no discutiste y les hiciste corregir?' "El fundador de House of Deréon continuó."

Y ella dijo: 'Lo hice una vez. La primera vez, y me dijeron que te alegraras de que recibas un certificado de nacimiento porque, en un momento, los negros no obtenían certificados de nacimiento ".

Knowles-Lawson agregó que "debe haber sido horrible" para su propia madre "no poder ni siquiera poder escribir correctamente los nombres de sus hijos".

"Así que todos tenemos diferentes grafías", dijo. "La gente ni siquiera junta las dos cosas y sabe que es el mismo nombre".

Knowles-Lawson adoptó un apellido diferente cuando se casó con el padre de Beyoncé y ex gerente Mathew Knowles. La pareja se separó en 2009 después de más de tres décadas juntas y finalizaron su divorcio en 2011.

La madre se casó con el actor Richard Lawson en 2015

La semana pasada, Knowles-Lawson compartió una reconfortante imagen de sí misma con su hija Beyoncé y su nieta Blue Ivy, recordando haber tenido a las tres generaciones juntas en medio de la pandemia de coronavirus en curso que todavía mantiene separados a muchos seres queridos.

"Wow, los extraño❤️", escribió en la leyenda.

Knowles-Lawson recientemente se sinceró con la gente sobre cómo le estaba yendo mientras estaba lejos de su familia, revelando que llama a FaceTimes Blue y sus hermanos gemelos de 3 años, Sir y Rumi, "todos los días".

Pero en una de esas sesiones de chat, Rumi se confundió un poco acerca de por qué no podía ver a su abuela a través del teléfono, ya que su madre no estaba usando un teléfono inteligente.

"Mi nieta Rumi, que tiene 3 años, ayer su madre me llamó a un teléfono de casa. Nunca había visto un teléfono [fijo] en su vida, así que ni siquiera sabía qué era", recordó Knowles-Lawson. "Beyoncé dijo: 'Oh, mamá, está mirando eso como ...' Y sigue diciendo: '¡No puedo verte!' "

"Esa es la parte difícil", agregó. "Pero hasta hace unas seis semanas, los veía todos los días porque todos nos hicimos la prueba y no estábamos en contacto con nadie, así que tenía que ir allí todos los días.

Así que cuando se fueron fue como una abstinencia.