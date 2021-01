Betty White cumple 99 años y así lo celebró la famosa actriz/Foto: Newsday

La legendaria actriz Betty White está celebrando su 99 cumpleaños este domingo y parece dispuesta a dejar que sus muchos fanáticos participen en la celebración.

El amigo y agente de la cinco veces ganadora del Emmy, Jeff Witjas, le dijo al medio Fox News que, aunque está feliz de marcar la ocasión de su último cumpleaños en dos dígitos, está jugando a lo seguro debido a la pandemia de Coronavirus.

"Betty había planeado correr un par de millas por su cumpleaños, pero COVID-19 canceló esto para que pueda permanecer segura en su casa haciendo varias actividades", bromeó Witjas.

Betty está muy feliz de cumplir 99, y aunque quería celebrarlo de una forma única, la comediante sabe que debe cuidarse de la pandemia/Foto: New York Post

Continuó señalando que ella "ama a sus fans" y nunca les da nada por sentado. Cuando llega el momento de que White apague las velas, su representante le explicó que su deseo es bastante simple.

"Que se mantenga tan saludable como lo está hoy durante al menos otro año", dijo Witjas a Fox News.

La mujer misma tuvo una respuesta divertida a Associated Press cuando se le preguntó qué pensaba sobre el gran día.

"¡Desde que cumplo 99 años, puedo quedarme despierta hasta tan tarde como quiera sin pedir permiso!" le dijo al medio en un correo electrónico.

Así festejará Betty White su cumpleaños

Los planes discretos de White incluyen alimentar a un par de patos que visitan regularmente su casa en el área de Los Ángeles. Su comida de cumpleaños será un hot dog y papas fritas traídas, junto con un ramo de rosas, compartió Witjas.

Los créditos televisivos de la actriz se extienden desde " Hollywood on Television " de 1949 hasta un papel de voz en 2019 en "Forky Asks a Question", con "The Golden Girls" y "The Mary Tyler Moore Show" entre los más destacados.

Solo en enero, White aparece en la pantalla en reposiciones que incluyen "The Golden Girls" y "Hot in Cleveland"; la película de Sandra Bullock de 2009 "The Proposal" y el documental de 2018 "Betty White: First Lady of Television", sobre su vida y carrera.

La devoción de Betty White por los animales se mostrará el próximo mes con el DVD y el lanzamiento digital de "Betty White's Pet Set", una serie de los años 70 en la que visitó a invitados famosos y sus mascotas, así como a animales salvajes.

Su trabajo, siempre marcado por el ritmo de la comedia de primer nivel, le ha valido cinco premios Emmy, incluido un trofeo de 2010 por una aparición como presentadora invitada en "Saturday Night Live".

Te recomendamos leer: SERIES: Episodio de Golden Girls co blackface será eliminado de Hulu

Oriunda de Oak Park, Illinois, White estuvo casada con el presentador y productor de programas de juegos Allen Ludden desde 1963 hasta su muerte en 1981. ¿Cuál es el trabajo que más recuerdas de Betty White? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.