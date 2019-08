Betty Boop, uno de los personajes más sexys de la historia del cómic

En 1930 apareció en escena una pin-up maravillosa, aunque no era una chica de carne y hueso, sino un simpático dibujo al que se le dio animación y llevaba el nombre de Betty Boop.

Creado originalmente en 1930 por el dibujante de los estudios Disney, Grim Natwick, quien dibujó al personaje con la cabeza de perro y cuerpo de mujer, terminó modificada por Max Fleischer, de los Fleischer Studios, quien se encargó de convertirla en una ingenua, pícara y sensual mujer con unos enormes ojos, largas pestañas, labios rojos y sensuales, vestida con lo mínimo. Fleischer la creó para la serie animada Talkartoon producida por Paramount sin saber que había dado vida a un fenómeno, un personaje para la eternidad, una pin-up tan digna de admirar como cualquiera de nuestras estrellas de Hollywood preferidas. Por ello se puede afirmar con toda seguridad que Betty Boop, forma parte de nuestro “Universo Pin-up”.

Betty Bopp ayudó a Popeye al realizar un cameo en la primera aparición del entrañable personaje.

Ayudó a saltar a la fama a Popeye, al cual acompañó en un “cameo” en el primer episodio de las aventuras en las que, después, sería el famoso y fuerte marinero consumidor de espinacas.

Betty realizó otro “cameo” en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (ganadora de 4 premios de la Academia) apareciendo en una escena en blanco y negro, compartiendo una secuencia con el protagonista del film Bob Hoskins.

Betty Bopp apareció mucho antes de que irrumpieran los famosos calendarios de las chicas pin-upestadounidenses, allá por los años 40 y 50, durante y después de la II Guerra Mundial.

Todo parece indicar que el personaje fue basado en Esther Jones (Baby Esther), una cantante de color del famoso cabaret Cotton Club de los años 20. Esther interpretaba la canción I Wanna Be Loved By You, que contiene la famosa frase: “Boop-oop-a-doop”. Pero también tiene un tremendo parecido con la actriz y cantante de la época, Helen Kane, por lo que se cree que Fleischer plasmó fielmente sus rasgos físicos, ojos enormemente grandes y redondos, los labios siempre rojos, pelo negro y corto y actitud sensual y descarada.

Esta pin-up es un dibujo animado, sí, pero con mucha vida propia. Tanto, que las mejores firmas del mundo del maquillaje, estética y belleza la han elegido para ocasiones especiales. Lancôme, en 2012, sacó la máscara de pestañas Hypnôse Star y, para la promoción del producto, fichó junto a la modelo Daría Werbowy a una increíble y guapísima Betty Boop, bien maquilladita, vestida para la ocasión y guiñándonos un ojito.

Hoy día, Betty Bopp tiene 89 años y se ¡conserva muy bien!

Betty Boop, con su estilo tan sexy, también ha inspirado a las bandas más influyentes del rock and roll, no en vano, ha posado vestida de cuero con guitarras eléctricas y motos, la banda Van Halen la nombra en una de sus letra de Drop Dead Legs, un éxito de 1984.

Por otro lado, el merchandising de Betty Boop se ha convertido en una lista interminable: cómics, pósters, tazas, platos, libretas, figuritas de decoración, bolsos, paraguas, … y con looks de todo tipo; policía, rockera, marinera, cantante, pero siempre pin-up.

Ricardo D. Pat