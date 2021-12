Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas, dice que hasta vio azul

En una entrevista hecha por Ventaneando se reveló que Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas, el cantante y actor chileno reveló que dicha experiencia no fue placentera.

El actor comentó que cuando se encontraba trabajando en Estados Unidos, decidió probar su suerte en el amor en una aplicación.

“Decidí probarlo porque estaba soltero... pero no me gustó, tuve una experiencia que no fue muy linda porque uno no sabe, finalmente es como la vida también, uno puede conocer a alguien que te presenten y finalmente no funciona esa relación”, contó el cantante Beto Cuevas.

Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas

La joven que invitó Beto Cuevas a salir terminó por golpearlo.

La anécdota donde Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas fue narrada por el cantante, él señala que hizo “match” con una chica, por lo que comenzaron a hablar y eventualmente la invitó a salir y fue en dicha cita que acabó golpeado.

“Después de darnos unos besitos me pegó una cachetada y me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados, entonces ahí no me gustó”, así describió Cuevas el momento.

Fue entonces que el cantante decidió terminar la cita y borrar su perfil de la app, pues se dijo que no las volvería a usar nunca más. “Yo jamás le levantaría la mano y le pegaría una mujer, pero tampoco considero que una mujer tenga derecho de pegarle a un hombre, entonces la invité a que se fuera y se fue y nunca más supe de ella”.

Recordemos que en la actualidad el Beto cuevas se encuentra soltero, pero se le ha relacionado con Celia Lora. Por lo que Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas ha sido una de sus malas experiencias en cuestiones de “amor”.

Teorías de Beto Cuevas sobre por qué acabó golpeado

Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas y piensa que pudo ser planeado.

Ahora bien, reflexionando sobre lo sucedido, Beto Cuevas comentó que se planteó la posibilidad de que su cita tuviera motivos para golpearlo, sin embargo, comentó que eso no lo justificaba.

Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas y de esto, dijo: “No sé si lo que quería era jugar un juego con un poquito de sazón y de violencia, no lo sé, no lo sé, a lo mejor quería que me enojara y a lo mejor le hiciera lo mismo y demandarme después, no lo sé, solamente podemos especular…”

Agregó “A mí no me gusta la violencia para nada, soy todo lo contrario a la violencia, entonces no me pareció excitante la cachetada y menos si ves una luz azul... se siente gacho”, finalizó el cantante.

Cabe mencionar que el cantante ha sido relacionado con la periodista mexicana Paola Rojas, esto después de que la periodista lo entrevistó para su programa matutino y tras la química que tuvieron hizo sospechar que existiera una relación sentimental.

Los rumores de que Paola y Beto se encontraban en una relación, se fortalecieron cuando la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, dijo que sí estaban iniciando una relación, sin embargo el chileno dijo que solo son amigos.

La realidad es que el cantante de “La Ley” se encuentra sin pareja pero no se ha cerrado al amor, por lo que la experiencia de cuando Beto Cuevas terminó cacheteado al usar una app de citas le ayudó a tener más cuidado con ese tipo de aplicaciones.

