Benny Mardones, cantante de “Into The Night” muere a los 73 años

Benny Mardones, cantante y compositor de rock y soul detrás de la eterna película de los 80 'Into the Night', murió hoy en su casa en Menifee, California. Su fallecimiento fue confirmado al medio Billboard por el viejo amigo y productor discográfico Joel Diamond, como resultado de complicaciones luego de una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson. Tenía 73 años.

Mardones nació en Cleveland, Ohio, y creció en Savage, Maryland, y se unió a la Marina después de la escuela secundaria para servir en la Guerra de Vietnam. Después de su alta, se mudó a Nueva York para convertirse en compositor, donde Diamond lo alistó para ser compositor del personal de Mercury Records, escribiendo material para estrellas como Brenda Lee y Tommy James.

Siguieron varios otros créditos, y a finales de los años 70 Mardones también se convirtió en artista, abriendo para el rockero folk Richie Havens en gira en 1977 y lanzando el álbum debut Thank God For Girls el año siguiente.

A pesar del impresionante pedigrí, que incluye el trabajo de guitarra del compañero de David Bowie, Mick Ronson, y la producción del colaborador de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, el álbum no logró producir un éxito.

Pero el siguiente esfuerzo de Mardones, Never Run, Never Hide, de 1980, generó lo que rápidamente se convertiría en su canción característica: la mega balada "Into the Night".

Escrito en colaboración con Robert Tepper (más tarde un creador de éxitos por su cuenta con el himno de Rocky IV "No Easy Way Out"), "Into the Night" fue una canción de amor con un estribillo absoluto.

Aunque las primeras líneas ("Ella solo tiene 16 años / Déjenla en paz, dijeron") incomodaron a muchos oyentes que venían de Mardones, que entonces tenía 33 años, luego explicaría que la canción se inspiró en su relación platónica con una vecina adolescente suyo cuyo padre la había dejado. (Se suponía que la primera línea era una réplica a su coguionista, que se mostró un poco receloso al conocerla por primera vez).

Elevado por la poderosa interpretación vocal de Mardones, influenciado por su amor tanto por Pavarotti como por Teddy Pendergrass, "Into the Night" comenzó a escalar el Billboard Hot 100, alcanzando el número 11 en septiembre de 1980.

Pero un segundo éxito no pudo seguir. Ya sea fuera de Never Run, Never Hide (que alcanzó el número 65 en la lista de álbumes Billboard 200) o el seguimiento de 1981 Too Much to Lose. Los problemas con su sello Polydor y con su propio abuso de sustancias hicieron mella en el cantante y compositor, que había desaparecido en gran medida de la industria de la música en un par de años.

Pero después de mudarse a Siracusa, Nueva York, a mediados de los años 80, Mardones comenzó a rehabilitar su carrera, creando un considerable número de seguidores locales. Luego, en 1989, "Into the Night" atrapó un segundo viento comercial improbable cuando un "¿Dónde están ahora?"

El segmento de radio en la estación de Arizona estaba abrumado por las preguntas sobre Mardones, el influyente personaje de radio de Los Ángeles, Scott Shannon, para volver a poner la canción en rotación.

Mardones capitalizó con una versión regrabada de la balada, y la canción se convirtió en un éxito nuevamente, alcanzando el número 20 en el Hot 100 y convirtiéndose en una de las pocas canciones en la historia del Hot 100 en tener dos top 20 separadas.

Aunque su reactivación profesional lo llevaría a mayores oportunidades profesionales, como una actuación bien recibida de "Running Scared" de Roy Orbison en un concierto tributo de Showtime al fallecido miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Mardones no pudo aprovechar su éxito en la radio pop.

A pesar de que continuó siendo un elemento en vivo en el centro de Nueva York en las próximas décadas, "Into the Night" marcó la única entrada Hot 100 de su carrera. (Le fue mejor en la lista de adultos contemporáneos de Billboard, anotando tres de los 30 mejores éxitos a principios de los años 2000).

La causa de muerte de Benny Mardones

En 2000, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, aunque todavía se desempeñaba regularmente hasta mediados de los años 10, cuando su condición comenzó a ser más inmanejable.

Algo que muy pocas personas conocían del músico Ruben Armand Mardones Smith, mejor conocido como Benny es que era de ascendencia chilena por parte de su padre/Foto: Youtube

En 2017, anunció que una actuación de "Into the Night" en el Turning Stone Resort and Casino en Nueva York sería su última vez tocando la canción. Sin embargo, "Night" impactaría las listas de Billboard una vez más en 2019, cuando un remix de la canción (producido por Diamond) llegó a la lista de canciones de Dance Club, llegando finalmente al número 35.

A Mardones le sobreviven su esposa Jane, así como su hijo Michael y su hermana Louise. Según un comunicado de prensa de su familia, se anunciará un servicio conmemorativo para él en un futuro próximo.