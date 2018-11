Benito Santos está en la Riviera Maya en el 'México Fashion Show 2018'

Benito Santos se encuentra en la Riviera Maya, listo para presentar su colección otoño-invierno 2018 en la espectacular pasarela de 'México Fashion Show 2018', que se realizará el 07 de noviembre en Hacienda Tres Ríos, el lujoso resort que será el escenario perfecto para mostrar la magia de la cultura, de la identidad y de las tradiciones mexicanas.

QUIZÁ TE INTERESE: México Fashion Show 2018 "Moda y Cultura en el Caribe Mexicano"

CONOCE LA HISTORIA DEL DISEÑADOR MEXICANO

Benito Santos, originario de Tepehuaje de Morelos Jalisco, a casi una década de haber lanzado su firma, es uno de los grandes favoritos de las mujeres que aman los vestidos de noche ultra femeninos y glamorosos, posicionándose como un personaje importante en el panorama de la moda en México.

Su trabajo es reconocido internacionalmente gracias al vestido rojo que portó Ximena Navarrete al coronarse Miss Universo 2010. Actualmente, Benito Santos no sólo es el diseñador de cabecera de Navarrete sino que además viste a grandes personalidades de la sociedad, la política y el espectáculo de México.

“Lo he dicho siempre, en la industria de la moda yo tengo otro concepto sobre lo que está sucediendo y ese es que si no vendes, ¿para qué estás en esto? Si eres un artista y haces de la moda un arte, está bien, pero yo no puedo darme el lujo de hacer de la moda un arte, porque necesito hacer de esto un negocio sustentable. El que una celebridad como Ximena Navarrete, Galilea Montijo, Jacqueline Bracamontes o la misma Anahí porten un vestido mío, lo que hace es que se genera más trabajo y fomentamos el empleo en México”.

Y es que este boom de vestir a las mujeres más poderosas del país se dios a raíz de colaborar con los coordinadores de moda de la primera dama de México, Angélica Rivera cuando realizó una gira internacional con su esposo el Presidente Enrique Peña Nieto durante 2014. Rivera utilizó los diseños exclusivos de Benito en su reunión con los reyes de España y con otros aristócratas de Europa, lo que desembocó en que Santos se convirtiera en uno de los creativos más solicitados.

Benito Santos está en la Riviera Maya en el 'México Fashion Show 2018'

El jalisciense también se ha posicionado como la mejor opción cuando de vestido de novia se habla, pues desde que diseñó el vestido que utilizó Anahí para su boda con el gobernador de Chiapas, inmediatamente se convirtió en el favorito de las futuras novias del país, quienes están más que entusiasmadas ahora que el diseñador adelantó que para 2019 abrirá tiendas de vestidos nupciales en ciudades estratégicas.