Benito Cerati: El hijo ÚNICO de Gustavo Cerati promueve Unisex (VIDEO)

Benito Cerati: El hijo ÚNICO de Gustavo Cerati promueve Unisex

El cantante argentino ha revelado detalles de su más reciente álbum musical llamado “Unisex”.

Benito Carati es hijo del reconocido líder de la banda Soda Stereo, Gustavo Cerati y la ex modelo chilena, Cecilia Amenabar , que recientemente dio a conocer el nuevo álbum de su banda Zero Kill.

Hay que destacar que Benito heredó de su padre la pasión por la música y su creación, ya que el joven no es sólo intérprete, sino que compone sus propias canciones y su último disco recibió muchísimos elogios de parte de colegas, amigos de su padre y de la crítica especializada.

Fue en diciembre de 2018, que Benito Cerati publicó su tercer disco de estudio junto a su banda Zero Kill, bajo el nombre Unisex, un álbum honesto, desprejuiciado, libre.

Con 25 años Benito ha confesado que no va a tener hijos, por lo que la dinastía Cerati se acaba con su existencia; además no se vale de su apellido para hacer música, pero no por ello reniega de sus raíces.

Hay que destacar que la banda Zero Kill está siempre está cambiando, o eso considera Benito, vocalista y fundador del grupo que hace siete años se mueve al ritmo del rock pop y la electrónica; con inspiraciones nacidas de su devoción por David Bowie, Portishead, Massive Attack, Siouxie and the Banshees y The Cure en las venas,

Unisex es el tercer disco de estudio, en donde incorporó a referentes como Smashing Pumpkins, Chemical Brothers, Nirvana, con guitarras adelante; pero ante este nuevo álbum Benito Cerati aclaró que:

“No busco realmente contestar o llenar expectativas, lo que quiero, lo que generalmente me gusta hacer -y esto lo leí el otro día en una entrevista a una cantante de acá que se llama Paula Maffía-, que decía “a mí no me interesa satisfacer, a mí me interesa conectar, generar un diálogo”, y me parece que yo estoy en la misma página.”

Cabe destacar que a comienzos de diciembre de 2018, varios portales de noticias reportaron que Benito Cerati sufrió una caída en Buenos Aires, la cual se tradujo en un golpe en la cabeza que obligó a derivarlo de urgencia a un recinto médico, causando rumores de su regreso a las drogas, aunque después aclaró que era víctima de la epilepsia.

