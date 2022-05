Benedict Wong emocionado con la evolución de su personaje en Doctor Strange 2.

Una gran razón por la que Marvel Cinematic Universe ha perdurado a lo largo de los años proviene de la gran atención que Marvel Studios presta al crecimiento de sus superhéroes, demostrando que son todo menos personajes unidimensionales cuyo único propósito es mostrar sus superpoderes para salvar el día.

Aún mejor, mientras que los fanáticos esperan desarrollos significativos en las historias de sus personajes principales, Marvel ha invertido tanto pensamiento en los personajes secundarios clave.

Entre esos personajes secundarios se encuentra Wong (Benedict Wong), quien apareció por primera vez en 2016 como amigo y compañero hechicero del personaje principal (Benedict Cumberbatch) en la primera película de "Doctor Strange".

¿Cuál ha sido el papel de Wong en las películas de Marvel?

Benedict Wong emocionado con la evolución de su personaje en Doctor Strange.

Desde su debut, Wong ha retomado su papel en cinco películas más del MCU y en la serie de streaming "What If...?" en Disney+. En diciembre, Wong se unió a Cumberbatch como actores secundarios en "Spider-Man: No Way Home" y, comenzando en mayo, el prolífico actor protagoniza junto a Cumberbatch y Elizabeth Olsen el último éxito de taquilla de MCU, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Nuevo en los cines, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" continúa después de los eventos de "Spider-Man: No Way Home", donde, a pesar de una advertencia del Hechicero Supremo Wong, el Dr. Strange inventa un hechizo que pretende hacer que todos se olviden de Spider- La verdadera identidad del hombre como Peter Parker (Tom Holland).

Strange, sin embargo, arruinó su hechizo gracias a las interrupciones de Peter durante el encantamiento, lo que permitió a los supervillanos que lucharon contra dos versiones diferentes de Spider-Man en otros universos ingresar a su mundo desde el multiverso.

En una inversión, por supuesto, "Multiverse of Madness" encuentra a Strange y Wong ingresando al multiverso después de que se encuentran con America Chavez (Xochitl Gomez), una joven adolescente que tiene la rara habilidad de viajar de un universo a otro.

Los poderes de Estados Unidos son tan inmensos que las criaturas malévolas vinculadas a Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata (Olsen), quieren extraer los poderes de la niña, un movimiento que podría destrozar el multiverso y poner en peligro las vidas de Strange y Wong.

Wong dice que su personaje "necesitaba un recuento"

Benedict Wong emocionado con la evolución de su personaje en Doctor Strange.

La Verdad Noticias informa que, al igual que muchos de sus compañeros actores en el MCU, Wong dijo que inicialmente miró la historia del personaje en Marvel Comics, pero rápidamente decidió que sería mejor centrarse en el desarrollo de Wong como personaje de película. Actualmente, Benedict Wong está listo para su propio show de Marvel en Disney+.

Después de todo, Wong debutó como un personaje sin nombre en "Strange Tales" #110 de Marvel en julio de 1963 y no se le otorgó oficialmente una identidad hasta "Strange Tales" #119 en abril de 1964. Incluso entonces, Wong le dijo al medio Looper en una entrevista exclusiva, el personaje era una mera sombra de en quién se ha convertido en el UCM.

"Cuando obtuve el trabajo por primera vez, estaba evaluando el material de origen, y eso ciertamente necesitaba volver a contarlo, la idea de un personaje servil. Nos estamos alejando de eso", explicó Wong.

"Ahora, lo que hemos desarrollado juntos es este bibliotecario general de medio campo, sensato, que no soporta a los tontos de buena gana, y eso ha continuado a lo largo de estas películas, y ahora [es] una maravillosa progresión del personaje que ahora es el Sorcerer Supreme. Así que estoy muy emocionado de adónde va".

Dirigida por Sam Raimi y también protagonizada por Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ahora se proyecta en los cines.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.