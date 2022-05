Benedict Wong de Doctor Strange habla sobre su amistad con Benedict Cumberbatch

Gracias a la extensa narrativa del MCU, muchos de los actores de la saga cinematográfica han tenido la oportunidad de volver a trabajar juntos.

Eso es algo bueno cuando se trata de entablar amistades, y la ventaja es que también permite que los actores desarrollen química en pantalla para hacer que esas relaciones se sientan reales y atraigan a sus audiencias.

Dos actores que se han beneficiado de protagonizar juntos más de una película de MCU son Benedict Cumberbatch y Benedict Wong, quienes primero encarnaron a los hechiceros Doctor Stephen Strange y Wong en "Doctor Strange" de 2016.

Desde entonces, el dúo ha trabajado juntos en "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" y "Spider-Man: No Way Home".

Por separado, Cumberbatch repitió Dr. Strange para "Thor: Ragnarok" y Wong apareció en "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", mientras que cada uno grabó diálogos para la serie animada "¿What If...?"

Ahora, inmediatamente después del capítulo más reciente de "Spider-Man", el dúo regresa para su propia aventura en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

En la nueva película, Strange y Wong conocen a America Chavez (Xochitl Gomez), una adolescente que tiene el poder de saltar entre universos, pero no tiene idea de cómo puede hacerlo.

Para conocer la fuente de sus poderes y enfrentarse a un enemigo misterioso, América transporta a Strange y Wong al multiverso, solo para descubrir que el enemigo poco probable es Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Traumatizada por los eventos de "WandaVision", Wanda-Scarlet ha tomado un camino oscuro y quiere extraer los raros superpoderes de la niña para hacerlos suyos.

Naturalmente, hay momentos más ligeros en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que permiten a Cumberbatch y Wong hablar como si fueran viejos amigos. Resulta que la historia del dúo se remonta más atrás que la primera película de "Doctor Strange" hace seis años.

La amistad de Wong y Cumberbatch es anterior a los días de Sherlock de Cumberbatch

En una entrevista exclusiva, Benedict Wong compartió con Looper que parte de la química en pantalla entre él y Benedict Cumberbatch proviene de su amistad fuera de la pantalla, que se remonta a más de una docena de años, antes de que Cumberbatch comenzara a ganar elogios por su trabajo en una adaptación televisiva. de carácter literario clásico.

"Conozco a Benedict desde los días anteriores a 'Sherlock', y durante sus días de teatro, si alguien alguna vez tuvo la oportunidad de verlo de cerca, todos nos maravillamos de su talento desde el principio hasta que entró en la estratosfera. ", recordó Wong.

"Y ha sido maravilloso, en realidad, que hayamos logrado cultivar esta relación de tiza y queso para Marvel Cinematic Universe. Esta pareja de Strange y Wong es algo de lo que estoy orgulloso".

Dirigida por Sam Raimi y también protagonizada por Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ya está en los cines.

