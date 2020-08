Ben Cross, estrella de Star Trek y Chariots of Fire muere a los 72 años/Foto: Comicbook

Ben Cross, el actor inglés que protagonizó la película ganadora del Oscar en 1981 Chariots of Fire e interpretó a Sarek en 2009 en el reinicio de Star Trek, murió este martes por la mañana en Viena, confirmó su familia. Tenía 72 años.

Nacido como Harry Bernard Cross en Londres en 1947, Cross comenzó a actuar en obras escolares en la escuela primaria. Dejó la escuela y trabajó como limpiador de ventanas, mesero y carpintero antes de inscribirse en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres cuando tenía 22 años.

Ganó el premio Vanbrugh de la escuela por la actuación del año. Se graduó en una serie de sólidas representaciones teatrales, y finalmente hizo su debut cinematográfico en la película de la Segunda Guerra Mundial de 1976 A Bridge Too Far.

Su estrella siguió aumentando, captando la atención internacional con su actuación como el abogado Billy Flynn en Chicago. Esa actuación le ayudó a conseguir su papel en Chariots of Fire, donde actuó junto a Ian Charleson, Ian Holm y John Gielgud.

La película, basada en una historia real de dos atletas de pista en competencia, un judío y otro cristiano, en los Juegos Olímpicos de 1924 fue un gran éxito de taquilla. Cross obtuvo elogios y atención de la crítica por su actuación.

Después de Chariots of Fire, Cross protagonizó el drama de la BBC The Citadel, la película de HBOSteal The Sky y la miniserie de NBC Twist of Fate. También mantuvo una presencia teatral, con actuaciones en Lydia Breeze y el resurgimiento de The Caine Mutiny Court-Martial.

En 1995, Cross interpretó al malvado príncipe Malagant en First Knight de Columbia Pictures. El elenco también incluyó a Richard Gere, Sean Connery y Julia Ormond. Interpretó al padre de Spock, Sarek, en la película Star Trek de 2009 dirigida por JJ Abrams, que tiene lugar en una línea de tiempo alternativa a la serie original de Star Trek.

Ben Cross aún debía filmar algunas películas

Más recientemente, Cross apareció en la serie Pandora de The CW y en la película de 2018 The Hurricane Heist. Terminó la filmación de su última actuación, interpretando al Cardenal Mathews en la película de terror The Devil's Light, diez días antes de su muerte.

Cross también tiene un papel en la película de Netflix Last Letter from Your Lover, que aún se encuentra en postproducción. En la película, protagoniza junto a Shailene Woodley, Felicity Jones, Joe Alwyn y Callum Turner. También estaba programado para aparecer en las películas aún por filmar Resilient 3D y Liberty.

Cross se casó tres veces, y le sobreviven su esposa Deyana Boneva Cross, así como sus dos hijos, Theo y Lauren. ¿Eres fan del actor Ben Cross?, ¿Cuál crees que fue su actuación más destacada?