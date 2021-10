Ben Affleck y Matt Damon hablan sobre su parte favorita de The Last Duel

Matt Damon y Ben Affleck se alaban mutuamente por su tan esperado reencuentro en pantalla en The Last Duel.

Dirigida por Ridley Scott y adaptada de la novela de Eric Jager, The Last Duel se basa en hechos reales y sigue al caballero Jean de Carrouges (Damon) en la Francia del siglo XIV y su amigo convertido en enemigo Jacques Le Gris (Adam Driver).

En declaraciones a la prensa internacional, Damon y el novio de JLo, junto con la coguionista Nicole Holofcener, hablan en profundidad sobre el drama medieval, que marca un gran reencuentro para los dos hombres: su primera colaboración como escritora en casi 25 años desde su película ganadora del Oscar. Good Will Hunting.

"Creo que simplemente reaccionamos cuando leímos el libro, esta mujer, esta mujer heroica de la que nunca habíamos oído hablar, y [pensamos], ¿cómo no pudiste hacer una película sobre ella?", Dice Damon. "Y teníamos esta idea sobre las perspectivas y pensamos que también era un territorio realmente fértil para diseñar una película".

Ben Affleck y Matt Damon en The Last Duel

The Last Duel

Por perspectivas, Damon se refiere a cómo la película se divide en tres capítulos, cada uno de los cuales aborda los eventos tal como sucedieron a través de los ojos de Carrouges, Le Gris y Marguerite. Con este formato, Affleck y Damon necesitaban una voz femenina para llevar esta historia y decidieron asociarse con Holofcener (Can You Ever Forgive Me) para liderar la perspectiva de Marguerite.

“Estaba muy feliz de que me pidieran unirme”, dice Holofcener.

“Fue muy divertido inventar cosas, deshacerse de ellas y probar cosas. Su relación con su suegra fue muy divertida de escribir para mí. Fue una relación horrible, abusiva y realmente triste. Pero la escena hacia el final de la película antes del duelo fue realmente desafiante, y trabajamos en eso durante bastante tiempo con Jodie para hacerlo bien".

En cuanto a la escritura, Affleck y Damon compartieron que no hubo demasiada presión tratando de superar su trabajo ganador del Oscar en Good Will Hunting, una parodia de Good Will Hunting 2 con Kevin Smith en la comedia de 2001 Jay and Silent Bob Strike Back.

“Kevin Smith poco después de Good Will Hunting nos ayuda con Good Will Hunting 2: Hunting Season”, dice Damon.

El dúo también dice que la oportunidad de interpretar personajes opuestos de una manera más alegre en la pantalla fue más agradable de filmar.

Affleck bromea: "Es una película muy pesada e intensa, así que quieres tener tiempo para respirar, y fue agradable tener la oportunidad de torturar a Matt en esos momentos intermitentes".

Damon agrega: "Además, nuestros personajes se desprecian entre sí, así que siempre fue divertido [filmar]".

¿Cuál es su parte favorita?

¿Cuál es su parte favorita?

Hablando con la prensa, los viejos amigos también comparten algunas de sus actuaciones favoritas después del estreno de The Last Duel.

"Matt casi siempre me hace olvidar que es él al que estoy viendo]", señala Affleck. "[Ya sea] Stillwater o una película como El buen pastor, que creo que sigue siendo una de mis actuaciones favoritas de Matt porque es muy interna, limitada, sutil, contextual y matizada".

Mientras tanto, Damon agrega que una de sus actuaciones favoritas de Affleck es en realidad su papel en The Last Duel. "Definitivamente diría que el de esta película es una de las mejores cosas que Ben ha hecho", dice Damon.

“También hay una película que hizo el año pasado llamada The Way Back, que recomiendo encarecidamente a la gente que vaya a ver. Es una actuación maravillosa".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.