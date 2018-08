Ben Affleck vuelve por tercera ocasión a rehabilitación 

El actor estadounidense Ben Affleck tuvo que ser ingresado por tercera ocasión en un centro de rehabilitación tras sus problemas con el alcohol. Ben estuvo junto a su esposa la actriz Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos.

Y es que han mencionado en diversos medios que la actriz hace un par de días fue a platicar con el actor para convencerlo de que ingresará a la clínica.

En la instantánea se puede observar a la estrella que se encuentra en compañía de su aún esposa Garner, a pesar de haberse separado, la pareja procura tener una relación de amistad por el bien de sus tres hijos.

Han mencionado que el actor Ben Affleck solo llevaba una pequeña bolsa que contenía sus cosas básicas.

Cabe mencionar que hace algunos meses, el actor fue captado saliendo de su casa con cajas de cerveza y la estrella no lucia nada bien, pues estaba demacrado.

Ante este problema del actor con el alcohol, su ex pareja la famosa cantante Jennifer López dedico un emotivo mensaje a Ben Affleck.

'No te dejes confundir por las rocas que consigas, yo todavía sigo siendo Jenny From The Block’.