La pareja tuvo un intento de reconciliación el año pasado, pero al final no pudieron recuperar su relación.

Luego de 12 años de estar juntos como matrimonio y de haber tenido tres hijos en común, Violeta Samuel y Seraphina Affleck, Ben Affleck y Jennifer Garner anunciaron su separación en el 2015 y tras esto ha sido revelado que el actor rogó una segunda oportunidad a Jenn.

Tienen tres hijos en común

Se sabe que Jennifer, desde el anuncio de su separación y hasta hace unos meses, cuando anunciaron su divorcio definitivo, la actriz de películas como "13 going on 30", hizo de todo para poder salvar su matrimonio con el intérprete de Batman, así fue como lo reveló a US Weekly uno de los amigos de la actriz.

“Puso su corazón y su alma para intentar arreglar la relación y quería desesperadamente que funcionara por el bien de ellos y de los niños. Le perdonó muchas cosas y aún así él no podía cambiar”

Intentaron rescatar su matrimonio

De igual manera, esa misma fuente reveló que los esfuerzos fueron muchos y que ninguno sirvió para evitar el comienzo de los trámites de divorcio y fue entonces cuando el actor Ben Affleck de 45 años de edad, tomó la decisión de no darse por vencido.

Ben Affleck rogó una última oportunidad a Jennifer Garner

Y es que se dice que a pesar de ya tener un romance con la productora de Saturday Night Live, Lindsay Shookus, el actor decidió intentar recuperar a Jennifer Garner de 45 años de edad.

“En varias ocasiones, él le rogó que regresara, pero ella ya no está interesada”, agregó el informante.

Sin embargo una fuente cercana a la pareja ha asegurado que el actor ya no ha mirada hacia atrás y que cuando decidieron divorciarse, la decisión fue definitiva.

Tuvieron muchos problemas

De acuerdo con algunos rumores, Affleck y Garner estuvieron cerca de reconciliarse cuando él entró a rehabilitación el año pasado.

Pues se dice que Jennifer Garner lo visitó casi todos los días y estuvo apoyándolo en su recuperación al grado de decidir tomar terapia de pareja para trabajar en su relación y todo indicaba que su matrimonio podía salvarse, pues era algo que la pareja deseaba.

Ben estuvo en rehabilitación

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y las adicciones de Ben Affleck siempre estarán presentes; además, ahora está enamorado de Shookus y toma su relación muy en serio.

Mientras que Jennifer ya ha empezado a salir con varios hombres.

“Jen está lista para seguir sus sentimientos y dar una oportunidad al amor. No es exagerado decir que Ben le rompió el corazón y la dejó en un muy mal lugar a nivel emocional. Han pasado casi tres años desde que terminaron. Es momento de que ella siga adelante”, dijo la fuente a Us Weekly