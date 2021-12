Ben Affleck revela quién es la persona que lo hace más feliz

Ben revela quién es la persona que lo hace más feliz

A Ben Affleck puede que le guste estar en una relación con Jennifer Lopez, pero son sus hijos los que realmente lo hacen sentir "más feliz" en la vida.

"Estaré muerto hace mucho tiempo y alguien les preguntará a mis hijos, '¿Cómo era tu papá?' Y entonces sabré lo que valió mi vida", dijo Ben Affleck, de 49 años, en el episodio del 17 de diciembre de Good Morning.

América, aunque admite que su "vida es mejor" cuando está con sus tres hijos: Violet de 16 años, Seraphina de 12 años y Samuel de 9 años, a quienes tiene como padres con su ex Jennifer Garner.

"La única biografía que necesita algo, está escrita en el corazón de sus hijos", dijo Ben, mientras compartía cómo las opiniones de sus hijos sobre él son lo que más importa.

¿Cómo ha sido en su vida?

A lo largo de sus 25 años de carrera, el famoso actor Ben siempre ha sido abierto y honesto sobre las luchas que ha soportado en la vida, incluido el alcoholismo, pero cree firmemente en las segundas oportunidades.

“Siento que al final del día todo el mundo necesita segundas oportunidades. No conozco a nadie que haga todo bien. Todos fallamos. Esa es la verdad ”, dijo, antes de agregar:“ No hay suficientes películas, no hay suficiente éxito, no hay suficientes me gusta en Instagram. Esas cosas nunca te llenarán ni te harán feliz ".

Y para Ben, quien reavivó su romance con Jennifer Lopez hace solo unos meses, es la familia lo que lo llena. “Mi vida es mejor y soy más feliz cuanto más estoy con mis hijos”, le dijo a GMA.

“Todos queremos transmitir lo mejor de nosotros a nuestros hijos. No me importa quién eres, estoy bastante seguro de que sientes que en algún momento de tu vida has dado pasos en falso, nadie quiere traspasar eso a nuestros hijos y esa es una tarea real a la que se enfrentan todos, sean cuales sean esos problemas".

¿Por qué terminó Ben Affleck con Jennifer Garner?

A principios de esta semana, Ben fue criticado por compartir en el Howard Stern Show que sus problemas matrimoniales con Jennifer Garner, de 49 años, eran "parte de por qué comencé a beber... porque estaba atrapada".

“Yo estaba como 'No puedo irme' por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago? 'Lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser sea la solución”, dijo durante la entrevista, pero luego aclaró sus comentarios en Jimmy Kimmel Live! el 15 de diciembre, diciendo:

"Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre".

