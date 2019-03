Ben Affleck revela la verdadera razón por la que renunció a Batman (VIDEO)

Hace unas semanas el mundo del cine de superhéroes sufrió una gran pérdida cuando Ben Affleck reveló que oficialmente renunciaba al papel de Batman en el universo cinematográfico de DC comics, y confirmó la noticia durante su visita al programa en “The Jimmy Kimmel show” donde con una fuerte declaración colgó su traje: “No soy Batman”.

Ahora el famoso actor revela las verdaderas razones por las que renuncio al manto del caballero oscuro.

¿Qué dijo Ben Affleck?

El famoso actor actualmente se encuentra promocionando su última cinta “Triple Frontier” la cual es una producción de la plataforma de streaming Netflix.

Fue durante una de sus presentaciones que ofreció una entrevista con el medio IGN, donde dejó en claro por que dejó la producción de “The Batman” cinta en solitario del héroe en la que el seria el guionista, director, y protagonista.

“Nunca estuve lo suficientemente feliz con el guion”.

Así fue como el actor dejó en claro que la verdadera razón de su renuncia fue por diferencias creativas, ya que aseguró que la versión de la película que querían hacer no era totalmente de su agrado.

Ben Affleck

Así mismo se había dicho que fue sacado del proyecto por sus recientes problemas de adicción al alcohol, por lo que también aclaró ese asunto, ya que a diferencia de otros actores no siente vergüenza alguna de hablar de sus problemas, ya que afirmó que “Realmente no me molesta hablar de mi alcoholismo, pues ser un alcohólico s parte de mi vida, es algo con lo que trato. No es necesario que subsuma mi identidad completa y sea todo, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar”.

Batman

Ahora tras su renuncia oficial, el proyecto del hombre murciélago estará a cargo del cineasta Matt Reeves y se presume que el nuevo actor que le dará vida al héroe será más joven.