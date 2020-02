Ben Affleck habla de lo ABURRIDO que es trabajar en las películas de DC

Ben Affleck tuvo su primera participación en una mega producción de superhéroes con “Batman vs Superman: El Origen de la Justicia" de DC Studios, pero reveló que ser el “Caballero de la Noche” es más aburrido de lo que piensan los fans.

Ben Affleck, como Batman, en set con Zack Snyder

Durante una la gira promocional de “The Way Back”, Ben Affleck, quien dio vida a Bruce Wayne/Batman en dos cintas de DC, confesó que lo tedioso de trabajar en una película de superhéroes hace que sea muy difícil mantenerse motivado durante las largas grabaciones.

“Los grandes blockbusters son geniales y son grandiosos. Pero no son tan divertidos de hacer...

...solo en un nivel muy práctico, porque son muy largos, están muy compartimentados, estás haciendo una pequeña pieza a la vez. Muchas veces, sientes que estás moviendo tu pie un cuarto de pulgada. Es difícil seguirte motivando a ti mismo y encontrar tu pasión”, confesó Ben Affleck.

De acuerdo con Ben Affleck, este fue el motivo que lo llevó a abandonar el papel de Bruce Wayne, que interpretó en “Batman vs Superman: El Origen de la Justicia” y “La Liga de la Justicia”.

“Me alejé de la película de Batman, porque sentí que debería ser hecha por alguien que tuviera toda la pasión de la vida, ¿sabes a qué me refiero? Y si ese no era yo, entonces no era el tipo correcto”, agregó Ben Affleck.

El nuevo Batman

Cuando Ben Affleck dejó el papel de Batman, el traje del “Caballero de la Noche” pasó a Robert Pattinson, en lo que todavía es considerada una decisión muy controversial por algunos fans de DC.

Sin embargo, Robert Pattinson, quien saltó a la fama gracias a la Saga Crepúsculo, no se ha dejado desanimar y continúa con las grabaciones de “The Batman”, prevista para su estreno el próximo 25 de junio de 2021.

