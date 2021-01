Ben Affleck expone el extremo alcoholismo de Hollywood ¡Actores y directores!

Ben Affleck reveló como el alcoholismo es extremadamente común entre los actores de Hollywood pero también entre los directores, e incluso productores del medio.

Durante el podcast Chatter de The Hollywood Reporter's Awards, Ben Affleck se sinceró sobre su experiencia con el alcohol en la industria del cine, y lo que pudo apreciar en sus compañeros.

“Si supieras cuántos actores, directores y escritores son alcohólicos o compulsivos de alguna manera, quiero decir, es la cosa más común del mundo en Hollywood”, explicó Ben Affleck.

“¡He trabajado con actores que aparecieron borrachos! Sí, no era yo. Bebí solo en mi sala de estar y me desmayé. Pero me volví sobrio”, prosiguió el actor de Argo.

Ben Affleck revela su propio alcoholismo

Ben Affleck de 48 años de edad también se sinceró sobre su propio abuso del alcohol, el cual como te hemos reportado en La Verdad Noticias, ha sido el tema central de muchas notas periodísticas en los últimos años.

Anteriormente había revelado como su dependencia del alcohol le causó problemas en su matrimonio con Jennifer Garner, lo que influyó en su divorcio en 2018 después de estar casados 13 años.

Jennifer Garner se separa de Ben Affleck por sus problemas con la bebida

“Comencé a beber demasiado en la época de la Liga de la Justicia, y es algo difícil de enfrentar y tratar [...] Me tomé un poco de tiempo conseguirlo, tuve algunos deslices, como la mayoría de la gente, pero ahora me siento muy bien”.

Ben Affleck continuó su entrevista diciendo que se siente “tan saludable y bien como nunca me he sentido”.

