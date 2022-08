Ben Affleck estaría en rehabilitación por posible recaída en el alcohol

Ben Affleck estaría tomando terapia

Seguramente en más de una ocasión has visto las imágenes de Ben Affleck junto a Jennifer López, mismas que se han vuelto virales en la red por el aparente estado físico del actor de Batman.

El ganador del premio Oscar en varias ocasiones ha sido fotografiado visiblemente cansado, estresado e incluso llorando junto a la intérprete de On the floor.

Y es que luego de confirmarse la mutua separación entre ambos, la estrella de cine internacional podría estar atravesando por una fuerte recaída en sus adicciones de alcohol.

JLo y Ben Affleck se separan por mutuo acuerdo

JLo y Ben Affleck se separan por mutuo acuerdo

En las últimas horas sonó como escándalo la noticia de que Jennifer Lopez y Ben Affleck se estarían separando a pesar de que llevan apenas un mes de haberse casado.

En concreto los medios internacionales indicaron que la pareja habría tomado esta decisión por mutuo acuerdo para centrarse en su trabajo, recalcando que la cantante se quedó en Europa.

De igual manera dicha teoría se refuerza luego de que Affleck decidiera retomar su papel de Batman para la secuela de Aquaman, tal como en La Verdad Noticias te informamos.

Te puede interesar: Aquaman 2: ¿Por qué Ben Affleck regresa como Batman?

Ben Affleck estaría tomando terapia

Ben Affleck estaría tomando terapia

Más allá del aparente estado físico en el que el actor se encuentra en las últimas semanas, en redes sociales se rumora que podría estar atravesando una fuerte recaída en su lucha contra las adicciones.

Sí bien en los últimos 10 años el actor ha estado estable respecto a la ingesta de alcohol, en varias ocasiones ha tenido recaídas y según como él nos ha informado en los mejores momentos de su vida.

"Las recaídas son vergonzosas, obviamente… me hubiera gustado que no ocurrieran…me hubiera gustado que no esté todo en internet para que mis hijos lo vean. Jen (Garner) y yo hicimos lo mejor para hablar de ello con honestidad…Me llevó mucho tiempo, fundamental y profundamente, sin duda alguna, reconocer que soy un alcohólico”, expresó Ben Affleck en entrevistas anteriores.

De momento no se ha visto a Ben Affleck en público, sin embargo bien podría ser por las filmaciones de Aquaman 2 o porque de verdad está internado en una clínica de rehabilitación.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!