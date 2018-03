Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- En medio de la polémica que se vive en Hollywood, ahora Ben Affleck es acusado de mentiroso y acosador tras condenar los actos del productor Harvey Weinstein. Ayer se supo por medio de publicaciones de The New York Times y The New Yorker uno de los secretos de Hollywood. Las múltiples denuncias en contra del productor Harvey Weinstein y ante esto muchas figuras condenaron sus actos. Una de las primeras en hablar fue la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Quien dejo claro que estaba consternada y así como más representantes demócratas le devolverán todo lo que el productor ha donado al partido. Sin embargo hubo otra estrella que condenó a Harvey Weinstein y no le fue bien, hablamos de Ben Affleck.

Ben Affleck es acusado de mentiroso y acosador

“Estoy entristecido y enfadado por el hecho de que un hombre con el que he trabajado haya usado su posición de poder para intimidar, acosar y manipular mujeres a lo largo de décadas. Las acusaciones de abuso que he leído me han puesto enfermo. Esto es completamente inaceptable y me encuentro a mí mismo preguntándome que puedo hacer para asegurarme de que esto no les pase a otros”.

"Vete a la mierda, Ben Affleck, tu mientes", escribió en las redes, para luego explicar la razón de su exabrupto

Pidió disculpas

TRL

MTV

https://t.co/wh2MpJVQzl Girls. I'm so impressed with you brave ones. I had to laugh back then so I wouldn't cry. Sending love. — Hilarie Burton (@HilarieBurton) 11 de octubre de 2017

MTV

“Actué inapropiadamente con la Sra. Burton y me disculpo sinceramente”, escribió en Twitter.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 de octubre de 2017

