Ben Affleck no podría estar mejor en medio de su romance con su novia Jennifer Lopez. "Estoy muy feliz. Es un momento muy feliz en mi vida. La vida es buena”, dijo Affleck, de 49 años, a Extra TV mientras asistía al estreno de “The Tender Bar” el domingo.

Y mientras él y J.Lo han estado ocupados juntos, el actor todavía ha encontrado tiempo para trabajar en esta película, así como en su otro proyecto, "The Last Duel". "Me encanta esta película", dijo sobre "The Tender Bar", que fue dirigida por George Clooney.

“Trabajar para George fue un verdadero placer, así que es un momento en mi carrera que es sorprendentemente fructífero... Tuve suerte con esto... Muy agradecido, así que sí, estoy feliz”, dijo. Agregó que también está "muy orgulloso" de "The Last Duel", que se estrena el 15 de octubre.

J.Lo y Ben Affleck de paseo en Nueva York

Ben Affleck dice que "la vida es buena" en medio del romance con Jennifer López.

La semana pasada, López, de 52 años, y Affleck estaban uno encima del otro mientras se paseaban por la ciudad de Nueva York. El dúo había dado un paseo romántico por el parque y también fue visto detenido en una acera para una sesión de besos públicos, incluso, las fotos de Jennifer Lopez con Ben Affleck en Nueva York enamoran las redes.

Como informó La Verdad Noticias, Affleck está hablando públicamente sobre su novia, J-Lo, por primera vez desde que reavivaron su romance tras casi 20 años. "Estoy asombrado de cuál es el efecto de Jennifer en el mundo", dijo el ganador del Oscar, de 49 años, en una recienete entrevista.

Jennifer López y Affleck en el Festival de Venecia

Ben Affleck dice que "la vida es buena" en medio del romance con Jennifer López.

Jennifer López y Ben Affleck destapó su amor en su llegada a Venecia, la célebre pareja hizo su re-debut en la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia a principios de septiembre para el estreno de la película de Affleck "The Last Duel".

Ben Affleck y Jennifer López reavivaron su romance por primera vez en abril después de su ruptura con su prometido Alex Rodríguez. La pareja, que se comprometió a principios de la década de 2000, se ha fortalecido desde entonces.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.