Ben Affleck ARREMETE en contra de la película “Armageddon”

Ben Affleck ha terminado de hacer películas como Armageddon. El actor está enfocado en hacer cosas que sean más gratificantes para él, a diferencia de un proyecto de palomitas de maíz de acción gigante.

Dicho esto, todavía está disponible para interpretar una vez más a Batman en la película The Flash, que entrará en producción esta primavera.

Si bien muchos entenderán que no quieren hacer películas de acción cuando Ben Affleck se acerca a los 50 años, hay más de unos pocos actores que lo mantienen, como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

The Way Back salió a principios del año pasado, justo cuando las salas de cine cerraban debido a la pandemia. Al principio, Affleck pensó que era un "desastre" y recuerda:

"Mi película sale, la que realmente quiero que la gente vea y cerraron las salas de cine. Pero luego la trasladaron directamente al streaming". Después de ver la transmisión con buenos ojos, cambió la perspectiva del actor para sus proyectos futuros. Tenía esto que decir.

"Hubo una audiencia cautiva de personas que de repente están en casa, y creo que más personas lo vieron de las que hubieran ido al cine. Creo que hay que sopesar eso. Así que ahora la línea está borrosa y yo solo busco hacer cosas que sean personalmente gratificantes. Creo que mis días de Armageddon han quedado atrás", dijo.

Ben Affleck y su descontento con Armageddon

Armageddon es una película de la que Ben Affleck ha hablado mal más de una vez a lo largo de los años y muchos creen que eligió la película de Michael Bay de 1998 a propósito cuando señala exactamente lo que ya no quiere hacer.

The Way Back atrajo a Ben Affleck porque era un personaje con el que podía identificarse. Él dice: "Las personas con las que te puedes identificar son más interesantes para mí porque ya no tengo la capacidad de hacer algo cuando me aburro a mitad de camino y lo odio".

Continuó diciendo: "En este punto de mi carrera, soy un poco mayor. Tengo 48 años, así que no sé cuánto tiempo más voy a ser el chico de 25 años".

Cuando se trata de eso, Ben juzga sus proyectos futuros según si vale la pena o no estar lejos de sus tres hijos.

"Simplemente no puedo hacerlo. No vale la pena estar lejos de mis hijos. Si voy a viajar, será mejor que haya algo realmente satisfactorio que creo que verán en algún momento, con suerte. Aunque mi los niños dicen: "Papá, no queremos ver tus películas"”, comentó.

El actor señaló anteriormente que el aspecto más gratificante de interpretar a Batman fue que pudo presentarse a la fiesta de cumpleaños de su hijo con el disfraz completo.

Flash puede ser la última vez que vemos a Ben Affleck en una película de acción, a menos que el personaje que está interpretando sea alguien con quien pueda identificarse.

El actor dijo recientemente que "sufrió" a través de la Liga de la Justicia, por lo que no se le puede culpar por no querer volver al personaje para un papel importante.

