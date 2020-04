¡Belleza! Ángela Aguilar desbanca a Thalía con diminuta cintura

¡Es una belleza! Ángela Aguilar volvió a cautivar a sus admiradores por lo hermosa que luce a su edad, y ahora ha demostrado que posee una diminuta cintura opacando a Thalía cuando era más joven, debido a una reciente fotografía que subió a las redes sociales.

Desde que la hija del artista Pepe Aguilar comenzó su carrera como cantante en la música Regional Mexicana, ha impactado con su estilo único y juvenil, logrando enamorar a sus admiradores por los diferentes looks que usa en sus presentaciones en el escenario.

Además de su gran talento, también ha logrado popularidad en Instagram al sumar más de 3 millones de seguidores, incluso hace pocos días Ángela Aguilar celebró llegar a aquella cantidad de fans, y para ello publicó una fotografía presumiendo su belleza.

Así presume su diminuta cintura en Instagram

Pero la reciente instantánea que presumió a sus fans, los dejó con la boca abierta al ver la diminuta cintura de la guapa cantante. En la foto aparece con un look muy coqueto al combinar una playera con un ajustado pantalón de mezclilla, que resaltó su hermosa figura, logrando opacar a Thalía en sus años de juventud.

En la fotografía se puede apreciar que la joven cantante es toda una experta modelando, ya que le fascina tomarse fotografías de los looks que usa, aunque ahora que no puede salir de casa por la contingencia sanitaria, no desaprovecha la oportunidad para combinar un nuevo look y presumirlo.

En una de las anteriores fotografías que compartió Ángela Aguilar en Instagram, demostró que a pesar de estar aislada de los escenarios, no pierde la ocasión para presumir los espectaculares vestidos que tiene en su clóset.

Foto: Instagram.