Bellakath asegura que jamás usaría autotune

La cantante e influencer Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, se ha vuelto muy famosa desde el lanzamiento de su más reciente tema “Gatita”, pues además de proponer un nuevo género musical, también se vio envuelta en polémica, sobre un supuesto plagio.

Pero ahora ha llamado la atención, tras hacer una fuerte declaración en un programa de entrevistas, para un canal de Youtube con Gusgri, en donde aseguró no utilizar ningún tipo de herramienta digital, que le modifique la voz para cada una de sus canciones.

Sobre el tema, la joven promesa del reggaetón, señaló que en varias ocasiones la han señalado por utilizar procesadores de audio, para mejorar su calidad vocal, no obstante ella siempre ha negado haber recurrido a este tipo de herramientas, asimismo destacó que ni siquiera ha pagado por tenerlo instalado en su equipo de trabajo, pues es una herramienta que descarta completamente.

“Te digo una cosa, mira yo no he comprado el autotune ni siquiera, porque hay que pagarlo. Yo ni lo he comprado. Tampoco es como que esté cantando ópera, es algo más relax”, comenzó explicando.

Se niega a usar autotune

Bellakath se niega a usar autotune

En ese sentido, Bellakath aseguró que sus canciones son fáciles de interpretar, por lo que no necesita más trabajos de edición para arreglar la voz y hacerla más afinada, es por eso que suena igual en las plataformas de streaming que en sus conciertos, sin embargo, señaló que si llegó a probarlo, pero se dio cuenta de qué sonaba exactamente como un robot, por lo que decidió desechar la idea de seguir haciendolo.

“En mi primera canción intentaron meter autotune, y le digo, oye se van a burlar de mí, ahí se escucha como un robot, quítalo ¿Y en el show cómo le voy hacer? ¿Quién me va a poner el efecto de robot?”, finalizó.

Te puede interesar: ¿Nuevo plagio? Bellkath denuncia retiro de otra de sus canciones de Spotify

No usará autotune

Asegura que no tiene el procesador de voz entre sus herramientas de trabajo

Dejó en claro que usar autotune no es para cualquiera y es una herramienta difícil de controlar para que el resultado final suene natural, pero de momento es algo que no usa en sus canciones ni conciertos, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram