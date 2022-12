Bellakath arremete contra haters que la critican por tener seguridad: ¿Tú me la pagas?

Katherine Huerta mejor conocida como Bellakath, es una de las artistas más populares del momento debido al gran revuelo que ha causado su canción viral Gatita, misma que ha estado en la polémica por acusaciones de presunto plagio.

Y es que la famosa ha enfrentado en los últimos días el escrutinio del público, quienes han tratado de demeritar el trabajo que ha hecho la intérprete de Lluvia a de Micheladas, lo que ha provocado que la cantante salga a defender su trabajo de quiénes solo buscan criticarla.

Bellakath arremete contra haters

Bellakath arremete contra sus hatershttps://t.co/JR7Tk6AiMr — Aarón Ucán (@AaronAuditore) December 29, 2022

Las críticas que ha recibido en los últimos días han hartado a la cantante, por lo que ahora la joven de 25 años ha querido poner un freno ante estas agresiones en redes sociales, por lo que habló en un video para TikTok en el que expresó que la han criticado por tener seguridad como si fuera alguien demasiado famosa.

Esto provocó que la joven saliera molesta a arremeter contra estos comentarios y a asegurar que su seguridad es primero, además de que invierte dinero en ella, por lo que no entiende por qué mucha gente solo critica este hecho.

"No entiendo que le cala a la gente que de repente yo salga con seguridad. ¿O sea, wey tú me la pagas? o que es lo que te cala. No pagas ni la luz de tu casa y ya estás criticándome. Hay que ubicarse"

¿Gatita de Bellakath es plagio?

Bellakath ha sido acusada de plagiar una canción de hace 10 años

Fue hace unos días cuando la intérprete de Gatita afirmó en sus redes sociales que su canción Gatita fue retirada de las plataformas digitales, pues, otra persona la reclamó como de su propiedad, ante esto la famosa afirmó tener la documentación que acredita que ella fue la compositora del tema, además de que está inscrita ante el Insituto Nacional de la Propiedad Intelectual.

Sin embargo, varias internautas aseguran que la canción que copia Bellakath se llama El hueso de mi perra de Son D A K y Little Key, publicada en 20'12 y cuya melodía en su coro es muy similar a la de Gatita, lo que ha provocado muchas sospechas de los internautas.

