Bellakath arremete contra Enamorándonos: "Yo hice mi propia carrera"

Katherine Huerta, mejor conocido por su nombre artístico, Bellakath, es una de las famosas más buscadas de las últimas semanas debido a su tema viral Gatita, la cual ha puesto a bailar a todos en redes sociales.

Y es que la cantante e influencer, es una de las muchas personas que participaron en el reality show Enamorándonos, de TV Azteca, donde compartieron créditos con otras famosas como La Bebeshita o inclusive Karely Ruiz

Como te dijimos en La Verdad Noticias, a raíz de su creciente popularidad, ha dado varios comentarios controversiales que la han hecho resaltar aún más, como el que dijo en esta ocasión.

Bellakath arremete contra Enamorándonos

Recientemente, Bellakath habló sobre su paso por el reality show de TV Azteca, en donde tuvo mucha participación y de donde muchas personas la conocieron por primera vez; sin embargo, la famosa aseguró que ese programa no “la hizo”.

“Enamorándonos no me hizo, enamorándonos no me hizo, ‘Enamorándonos’ no pagó mi carrera”, expresó.

Al parecer estas declaraciones fueron hechas con resentimiento, pues la bella cantante aseguró que el reality show nunca les dio derecho de réplica, por lo que sus participantes fueron desechables una vez que concluyó el proyecto.

“no les importaba lo que estabas pasando, no les importaba lo que estabas sintiendo en ese momento, el porqué hiciste las cosas…terminando el programa fue como bye todos, no fue como ¿qué vas a hacer después”

Aun así, expresó que Enamorándonos cumplió con una meta en su vida que fue salir en televisión, pero fuera de eso no aportó nada a su carrera, por lo que ella tuvo que picar piedra para llegar a donde está.

La edad de Bellakath

Bellakath tiene 25 años de edad

De nombre real Katherine Huerta, nació un 5 de octubre de 1998, actualmente tiene 25 años de edad y la está rompiendo en TikTok gracias a su éxito Gatita aunque también tiene otros materiales como Lluvia de micheladas con las que busca ser una exponente del “barrio”.

