Bella de la Vega prepara sensual calendario inspirado en Maribel Guardia

El programa "Venga la Alegría" dio a conocer una entrevista con Bella de la Vega, quien reveló que lanzará un calendario sin censura muy sensual para el 2023, pero lo que sorprendió a los usuarios es que confesó que admira a Maribel Guardia y que se inspiró en ella.

"De hecho ya tengo preparado un calendario especial 2023, muy muy sexy, me gusta posar en bikini... hago ejercicio, soy bailarina de ballet clásico, siempre me he dedicado a construir mi cuerpo, entonces me gusta también enseñarlo dentro de lo que cabe". Expresó.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la modelo se lanzó a OnlyFans, donde comparte contenido muy atrevido para deleitar la pupila de los caballeros, incluso también siguió los pasos de otras famosas para vender su ropa interior.

Bella de la Vega está emocionada con su calendario 2023

La actriz comentó que lanzará el calendario de manera virtual y espera que a todos les guste, lucirá diferente para cada mes, en febrero lucirá algo referente a San Valentín y expresó que cada uno va a sacar lo más bonito de cada mes.

Por su parte, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y comentaron: "La mujer con la autoestima más fuerte que haya conocido", "Cuerpazo de la señora", "Se ve muy bien con su cabello corto muy guapa". Fueron los comentarios de algunos usuarios.

¿Quién es el novio de Bella de la Vega?

La actriz presentó a este misterioso hombre en julio de 2022

Recordamos que el pasado mes de julio de este 2022, la actriz Bella de la Vega reveló que se dio una nueva oportunidad en el amor con un hombre millonario, pero las fotos que había compartido en su perfil de Instagram junto a William Waggoner fueron eliminadas.

