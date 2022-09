Bella conductora se quita la peluca en pleno programa

Una bella conductora mexicana ha generado un sinfín de comentarios luego de que el viernes 2 de septiembre se quitara su peluca en plena entrevista para el programa “El Chismorreo”.

Se trata de la guapa y talentosa Marta Guzmán, quien utiliza peluca debido a la pérdida de cabello que sufrió por el cáncer de mama que le fue detectado en el 2011 y al que afortunadamente le ganó la batalla.

“Tengo calor, estoy a punto de quitarme esto”, dijo Marta Guzmán.

Hay que destacar que antes de quitarse la peluca, la valiente Marta Guzmán platicaba con los conductores y dijo que tenía mucho calor, empezó a mover su peluca hasta finalmente quitársela: “Miren cómo estoy sudando”, indicó.

Marta Guzmán se quitó la peluca

Marta Guzmán sin peluca

Después de este hecho, la bella Marta abrió su corazón y agradeció: “Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo, pero me da mucho calor… A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer en el Chismorreo porque aquí es donde abrí toda la situación que pasé”.

Entre otros detalles, Marta reconoció que cuando no te ves con nada de pelo, dices: “¿Esa de ahí soy yo?”, y que a ella le costó trabajo, no porque le debe de dar pena sino “porque no es que lo buscarás. Este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero ya lo traigo y lo voy a mostrar”.

Por si fuera poco, Fabián Lavalle antes de este suceso, le reconoció su valentía: “Eres un ejemplo a seguir para muchas las mujeres. Te ves muy hermosa, te ves guapa, pero eres un ejemplo para mujeres que sufren de menosprecio, incluso de sus parejas o su familia. Este es un ejemplo a seguir, Marta decidió enseñar su verdadera cara, que te ves maravillosa".

La vida de Marta Guzmán tras el cáncer

“Así llego, mis compañeros ya me habían visto así. Es un accesorio, pero, así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar. Me siento cómoda, me siento muy apapachada aquí”, dijo Marta Guzmán.

Por último, con el carisma que la distingue Marta Guzmán bromeó sobre su nuevo look: “Me están hablando de Stranger Things para hacer una nueva temporada, voy a ser la mamá de Eleven”, por lo que Fabián añadió: “Hay muchas mujeres que reciben la burla y no hablo fuera, hablo dentro de sus casas, de su misma familia. Qué bueno que lo hagas porque esto abre una ventana para quitar etiquetas”.

